Малые промышленные зоны создадут в моногородах Казахстана

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что передача вспомогательных производств бизнесу будет стимулировать диверсификацию экономики моногородов и создание новых рабочих мест, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Правительства

По данным пресс-службы правительства, по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова в Минпромышленности разрабатывают план действий.

«Сегодня в 20 моногородах страны проживает свыше 1,3 млн человек. Для развития их потенциала нужны решительные действия, меры по повышению доходов и увеличению занятости. Это возможно через расширение производства, реализацию новых проектов, создание условий для бизнеса, социальных пакетов для молодых специалистов. В обеспечении комфортной жизни в моногородах акиматам следует уделить особое внимание бесперебойной работе объектов инфраструктуры, в большинстве их состояние удручающее», — говорится в официальном сообщении.

Как отметил премьер-министр, акиматами областей не принимались необходимые меры для сокращения ее износа. Поэтому надо акцентировать внимание на обеспечении базовых благ и услуг. Это строительство и ремонт инфраструктуры, жилья, доступность образовательных и медицинских услуг. Нести корпоративную социальную ответственность также должны компании, чьи производства размещены в моногородах. В первую очередь, это защита прав работников, расширение производства, участие в социальных инициативах, направленных на улучшение качества жизни населения.

Также он добавил, что снизить зависимость занятости от градообразующих предприятий позволит развитие на местах малого предпринимательства.