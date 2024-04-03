Малые промышленные зоны создадут в моногородах Казахстана

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что передача вспомогательных производств бизнесу будет стимулировать диверсификацию экономики моногородов и создание новых рабочих мест, сообщает Kazpravda.kz
По данным пресс-службы правительства, по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова в Минпромышленности разрабатывают план действий.
«Сегодня в 20 моногородах страны проживает свыше 1,3 млн человек. Для развития их потенциала нужны решительные действия, меры по повышению доходов и увеличению занятости. Это возможно через расширение производства, реализацию новых проектов, создание условий для бизнеса, социальных пакетов для молодых специалистов. В обеспечении комфортной жизни в моногородах акиматам следует уделить особое внимание бесперебойной работе объектов инфраструктуры, в большинстве их состояние удручающее», — говорится в официальном сообщении.
Как отметил премьер-министр, акиматами областей не принимались необходимые меры для сокращения ее износа. Поэтому надо акцентировать внимание на обеспечении базовых благ и услуг. Это строительство и ремонт инфраструктуры, жилья, доступность образовательных и медицинских услуг. Нести корпоративную социальную ответственность также должны компании, чьи производства размещены в моногородах. В первую очередь, это защита прав работников, расширение производства, участие в социальных инициативах, направленных на улучшение качества жизни населения.
Также он добавил, что снизить зависимость занятости от градообразующих предприятий позволит развитие на местах малого предпринимательства.
«Для всех моногородов актуальным является развитие малого и среднего бизнеса. Передача вспомогательных производств бизнесу будет стимулировать диверсификацию экономики моногородов и позволит создавать новые рабочие места. Акиматы совместно с компаниями должны проработать такие перспективы и создать условия для роста предпринимательства. В настоящее время в моногородах имеются пустующие промышленные площади. Их нужно использовать. Министерству промышленности в двухнедельный срок внести конкретные предложения по созданию малых промышленных зон на территориях пустующих объектов в моногородах», — поручил глава правительства.