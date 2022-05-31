Мама может все, что угодно

В Алматы состоялся финал благотворительной обучающей программы по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Цель прошедшего мероприятия - задействовать потенциал женщин для развития экономики страны, мотивировать их заняться бизнесом и помочь преодолеть барьеры, возникающие на пути к собственному делу.

Как следует из доклада Всемирного банка за 2021 год, за последние 4 года процент мировых компаний, имеющих хотя бы одну женщину в руководстве, вырос с 66% до 90%. Доля женщин в топ-менеджменте за последние 5 лет также увеличилась - до 31%. И в то же время подтверждено, что занятость женщин на 19% больше подвержена риску, нежели мужская, при этом, например, в первый месяц пандемии доходы конкретно женщин упали на 60%. В Казахстане разрыв в средней заработной плате мужчин и женщин составляет почти четверть.

Все это говорит о том, что женщины имеют нужный потенциал для профессионального роста и развития, но далеко не всегда находят возможность реализовать его в полной мере. Особенно остро эта проблема стоит перед социально уязвимыми категориями матерей ― многодетными и приемными, а также мамами детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Программа по развитию женского предпринимательства была инициирована в 2013 году в России благотворительным фондом «В ответе за будущее» одной из международных компаний, за девять лет в программе приняли участие более 7500 женщин. В 2021 году программа впервые состоялась в Казахстане и вышла на международный уровень. Пилот программы проходил в онлайн-формате, что позволило пригласить участниц со всей республики.

В новом сезоне оорганизатором программы «Мама-предприниматель» в Казахстане выступила представительство международной компании в Казахстане в партнерстве с фондом «В ответе за будущее», Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», Ассоциацией семейного бизнеса Казахстана, Советом деловых женщин и Форумом предпринимателей Казахстана.

В проекте приняли участие только многодетные и приемные семьи, но также мамы детей с ОВЗ. В заявке каждая из мам представила свою бизнес-идею, которую нужно было описать максимально подробно. Большинство идей составили проекты в области швейного и пищевого производства, воспитания детей и дополнительного образования, клининга и дизайна.

В течение пяти дней под руководством опытных бизнес-тренеров участницы изучали основы создания продукта и маркетинга, нюансы финансовой и налоговой грамотности, трудились над созданием собственного бизнес-плана и посещали с бизнес-визитами действующие производства.

В финал вышли самые амбициозные и перспективные бизнес-проекты. Среди них – ателье по изготовлению домашнего текстиля, обработка войлочных изделий, производство домашних пирогов и полезной выпечки без глютена и казеина, а также многое другое.

Первое место на конкурсе бизнес-проектов заняла Сауле Шаламбаева с проектом «Eco.4.u» по производству фруктовых чипсов. Она получит грант в размере 500 000 тенге на развитие своего дела.

- Я рада, что программа «Мама-предприниматель» в Казахстане наполнена социальным звучанием, - отмечает Ирина Меньшикова, президент благотворительного фонда «В ответе за будущее». – Для нас крайне важно поддерживать «уникальных» матерей – многодетных, приемных и мам детей с особенностями развития, поскольку именно они в большей степени погружены в заботу о своих семьях. Дать такой маме возможность реализовать себя и заняться предпринимательством – значит подарить всей семье шанс жить более счастливой и благополучной жизнью».