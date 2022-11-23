"Манчестер Юнайтед" выставили на продажу после ухода Роналду

Спорт , В мире

Накануне также стало известно, что английский профессиональный футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» и знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду расторгли контракт.

Фото: @ManUtd

Владельцы английской Премьер-лиги гигантов Манчестер Юнайтед выставили клуб на продажу по неожиданному повороту событий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Anytime-football.com.

Семья Глейзеров, владеющая клубом 17 лет, говорит, что рассматривает возможность его продажи, так как «изучает стратегические альтернативы».

Американская семья купила форму Премьер-лиги за 790 миллионов фунтов стерлингов (1,34 миллиарда долларов) в 2005 году, но теперь готова продать ее со значительной прибылью после нескольких месяцев протестов болельщиков клуба против их собственности.

В заявлении, выпущенном стороной «Олд Траффорд», Клуб заявил, что правление «рассмотрит все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие сделки с участием компании».

В заявлении отмечается, что процесс «будет включать в себя оценку нескольких инициатив по укреплению клуба, включая реконструкцию стадиона и инфраструктуры, а также расширение коммерческих операций клуба в глобальном масштабе», чтобы повысить «долгосрочный успех мужского клуба», женских и академических команд, а также приносить пользу болельщикам и другим заинтересованным сторонам».

Исполнительные сопредседатели и директоры Аврам Глейзер и Джоэл Глейзер также заявили, что изучат лучший вариант, который подойдет их фанатам.

«Поскольку мы стремимся продолжать развивать историю успеха клуба, правление санкционировало тщательную оценку стратегических альтернатив», — сказали они.

«Мы оценим все варианты, чтобы гарантировать, что мы лучше всего обслуживаем наших болельщиков и что «Манчестер Юнайтед» максимально использует значительные возможности роста, доступные клубу сегодня и в будущем.

«На протяжении всего этого процесса мы будем полностью сосредоточены на том, чтобы служить интересам наших фанатов, акционеров и различных заинтересованных сторон».

Американская инвестиционная компания Raine Group, которая занималась продажей «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов в мае прошлого года, выступает в качестве эксклюзивного финансового консультанта «Манчестер Юнайтед».

В заявлении клуба добавлено: «Нет никаких гарантий, что проводимая проверка приведет к какой-либо сделке с участием компании. «Манчестер Юнайтед» не намерен делать дальнейших объявлений о пересмотре до тех пор, пока совет директоров не одобрит конкретную транзакцию или другой курс действий, требующий официального объявления».

Напомним, накануне стало известно, что английский профессиональный футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» и знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду расторгли контракт.

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