Авто разъезжало по беговой дорожке стадиона в Павлодаре – видео

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В редакцию Kazpravda.kz обратился житель Павлодара, которого возмутил водитель машины, разъезжавший по беговой дорожке городского стадиона "Жулдыз".

В управлении физической культуры и спорта Павлодарской области прокомментировали инцидент.

"По словам директора стадиона Бакыта Смагулова, за рулем машины был заведующий спортивным сооружением. Он отвозил 20 банок красок на склад. В марте, когда начинался новый сезон по футболу, не то что легковые машины, но и погрузчики загоняли, чтобы они чистили снег. Там ничего такого страшного нет. Покрытие выдерживает даже погрузчик", – прокомментировал заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Павлодарской области Нурлан Есембаев.

Видео Анри Елемесова