Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве

Здесь будет город-сад!

В новом областном центре развернется масштабное строительство инфраструктуры.

Из Талдыкоргана в Конаев

В ближайшие годы кардинальным образом улучшится имидж бывшего Капшагая, в одночасье ставшего административным центром Алматинской области и переименованного в честь выдающегося государственного деятеля Динмухамеда Кунаева.

Новое имя и новый статус – это только начало. Уже разрабатывается план по созданию рабочих мест, увеличению жилого фонда, комплексному развитию инфраструктуры и благоустройству улиц. У города начинается совершенно новая история: экономическая, социальная и культурная. А местные жители станут не только свидетелями, но и активными участниками позитивных изменений.

К слову, нынче конаевцы отметили 52-летие со дня основания родного города, в котором проживают около 62 тыс. человек. История становления населенного пункта связана со строительством Капшагайской ГЭС и одноименного водохранилища. В советское время здесь была создана промышленная инфраструктура, в которую входили предприятие по выпуску фарфора, заводы железобетонных конструкций и высокоточных приборов, элеватор, хлебокомбинат, маслозавод, рыбоперерабатывающий комплекс.

В годы независимости экс-Капшагай стал известен как курортный город: именно сюда, на побережье водохранилища, в выходные тянется нескончаемый поток автомашин из Алматы. Обширная турзона насчитывает около 180 гостиниц и баз отдыха, каждое лето здесь бывает до 1 млн туристов. Еще одна местная «фишка» – средоточие казино. Еще в 2007 году все объекты игорного бизнеса перебрались из Алматы в Капшагай и с тех пор здесь функционируют.

По словам местных жителей, именно казахстанский «Лас-Вегас» и турбазы являются своего рода «градообразующими предприятиями», предоставляющими большое число рабочих мест. Однако зоны отдыха работают только посезонно, в летний период, а казино в последнее время стали часто закрываться по причине кризиса.

До недавнего времени многие конаевцы перебивались случайными заработками, но теперь у них открылись большие перспективы, особенно в связи с грядущим масштабным строительством. В начале июня вступил в силу указ Главы государства о переносе административного центра Алматинской области из Талдыкоргана в Конаев. Маленький захолустный городок имеет все шансы вырасти и стать презентабельнее.

Одна из задач, поставленных перед руководством области, – передислокация органов управления. Началась большая миграция чиновников, представителей других сфер и отраслей, а размещать приезжих пока некуда. В связи с чем местные власти планируют строительство 59 многоквартирных домов, три из них уже начали возводить. По информации горакимата, все новостройки будут обеспечены необходимыми коммуникациями: газом, водой, электричеством и теплом.

Новый статус – новый облик

На днях в Конаеве состоялись общественные слушания, в ходе которых был обсужден План урбанистического развития города. Цель концепции – создание комфортной среды для горожан, модернизация исторического центра и рациональное использование туристско-рекреационных ресурсов.

Как сообщила пресс-служба акимата области, главная задача – создать стилистику и концептуальный ансамбль, не конфликтующий с общей архитектурой города, но создающий новый облик областного центра. На первом этапе планируется сделать апгрейд входной группы, расположенной при въезде в город с автотрассы Алматы – Усть-Каменогорск. Здесь установят шрифтовую композицию «Қонаев» и скульптуру снежного барса – символа Алматинской области. Проведут также модернизацию въездной арки, благоустроят территорию.

На проспекте Конаева запланировано обустройство пешеходных зон, игровых и спортивных площадок, зон отдыха с шатрами, скамейками и качелями. Обновят и площадку возле монумента Д. Кунаеву, где установят современные фонтаны.

Вместе с тем архитекторы заняты разработкой проекта городского административно-общественного центра. Поскольку старый генплан Капшагая был утвержден Правительством РК еще в 2006 году, он не соответствует новому статусу города.

Эксперты представили три варианта размещения административного центра Конаева, где расположат акимат области и другие госслужбы. Это площадка «Жаңа Іле», которая находится близ Капшагайского водохранилища, на правом берегу реки Или, в 10 км от нынешнего центра города. В качестве двух других площадок предлагаются микрорайон «Ардагер» и район Green City, который изначально задумывался как один из четырех городов-спутников Алматы G4 City.

По словам специалистов-дизайнеров, пока все три площадки находятся на рассмотрении в акимате области, окончательный вариант генерального плана Конаева будет разработан до конца года.

Как сообщила президент Союза градостроителей Казахстана Любовь Нысанбаева, предстоит достаточно большой объем строительства – около 20 тыс. кв. метров. В городе нач­нется масштабное строительство административных зданий и жилья, школ, детских садов, объектов культуры, торгово-развлекательных центров. Предусмотрено озеленение территории, создание уютных парковых зон.

Большое внимание местные власти придают вопросам улучшения архитектурно-эстетического облика города. В частности, запланированы капитальный ремонт улиц, благоустройство дворов, очистка арычной сети.

В перспективе между Конаевым и Алматы построят город-спутник. Необходимая инфраструктура имеется, а обновленная концепция проекта позволит максимально развивать промышленный и туристический секторы экономики. Возрастут поступления в бюджет и объемы инвестиций.