Массовое отравление в доме отдыха

Он пользуется популярностью у туристов. Однако на этой неделе 29 постояльцев этого дома отдыха обратились в больницу с симптомами пищевого отравления: повышенной температурой, рвотой и диареей. Восемнадцать человек находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные туристы от госпитализации отказались и разъехались по домам.

Администрация больницы сообщила о массовом отравлении в городское управление санитарно-эпидемиологического контроля. Его специалисты с проверкой выехали на место происшест­вия. Санврачи опросили заболевших и собрали пробы продуктов для экспертизы. Предварительные причины массового отравления пока не оглашаются.

Отметим, что после начала санэпидпроверки в социальных сетях стали появляться жалобы на пансионат «Досжан». Люди писали, что на его территории ощущали запах канализации, замечали отсутствие воды и нехватку приборов в столовой. Питание там было организовано по принципу шведского стола.