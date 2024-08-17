Массовое отравление в доме отдыха Свежий выпуск 17 августа 2024 г. 0:00 91 Елена Мартынова, Карагандинская область Чрезвычайное происшествие произошло в семейном пансионате «Досжан», который расположен на побережье озера Балхаш. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Он пользуется популярностью у туристов. Однако на этой неделе 29 постояльцев этого дома отдыха обратились в больницу с симптомами пищевого отравления: повышенной температурой, рвотой и диареей. Восемнадцать человек находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные туристы от госпитализации отказались и разъехались по домам. Администрация больницы сообщила о массовом отравлении в городское управление санитарно-эпидемиологического контроля. Его специалисты с проверкой выехали на место происшествия. Санврачи опросили заболевших и собрали пробы продуктов для экспертизы. Предварительные причины массового отравления пока не оглашаются. Отметим, что после начала санэпидпроверки в социальных сетях стали появляться жалобы на пансионат «Досжан». Люди писали, что на его территории ощущали запах канализации, замечали отсутствие воды и нехватку приборов в столовой. Питание там было организовано по принципу шведского стола. #отравление #Балхаш #Санаторий #Досжан