Вечером 29 и ночью 30 марта в Нур-Султане бушевал аномальный буран. В результате пострадало несколько жилых комплексов, произошло частичное отключение электричества, местами на дорогах из-за снегопада и низкой видимости происходил настоящий коллапс. Жители города поделились увиденным в социальных сетях, сообщает Kazpravda.kz.

29 марта в Нур-Султане усилился ветер и пошел сильный снег. К 19:00 в столице объявили штурмовое предупреждение.