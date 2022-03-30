Вечером 29 и ночью 30 марта в Нур-Султане бушевал аномальный буран. В результате пострадало несколько жилых комплексов, произошло частичное отключение электричества, местами на дорогах из-за снегопада и низкой видимости происходил настоящий коллапс. Жители города поделились увиденным в социальных сетях, сообщает Kazpravda.kz.
В этот вечер из-за порывистого ветра в систему электроснабжения телецентра "Казмедиа центр" попала вода и начался пожар. В результате пришлось эвакуировать сотрудников, было приостановлено телерадиовещание.
Пожар был ликвидирован в 21:12, установлено, что горели аккумуляторные батареи.
В некоторых районах столицы ветер сорвал облицовку жилых домов и повалил деревья.
Внимание! В некоторых видео присутствует ненормативная лексика.
Не менее страшно было на дорогах, причем как в городе, так и за его пределами.
По данным ДЧС Нур-Султана, в связи с ухудшением погодных условий минувшей ночью (метель, порывистый ветер, плохая видимость, гололед) столичные спасатели работали в усиленном режиме. Было осуществлено 38 выездов: при проведении аварийно-спасательных операций по городу и на близлежащих участках спасено 160 человек, из них 52 ребенка.
По всем направлениям патрулировала высокопроходимая техника (Кунг, Трэкол), которая осуществляла эвакуацию граждан и автомобилей. Совместно с дорожной полицией были выставлены посты для недопущения проезда автомашин.
По городу курсировало 25 местных вахтовок для доставки граждан, ожидающих автобусов на остановках.
"Также в результате порывистого ветра зарегистрировано 18 сообщений о происшествиях: падение деревьев, сломанные фонари, срыв профлистов кровли и другое. Последствия устраняется. В результате порывистого ветра в больницы города обращались три человека (в том числе один ребенок)", – сообщили в ДЧС столицы.
Вместе с тем, несмотря на аномальную погоду, столичные болельщики все равно решили отправиться на футбольный матч, который проводился вечером 29 марта на стадионе "Астана Арена".