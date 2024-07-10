Массовый забег пройдет в Астане

Принять участие могут все желающие

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Массовый забег «Ел жүрегі — Астана!» пройдет 13 июля в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Забег состоится на территории Ботанического сада, со стороны улицы Орынбор. Дороги во время проведения забега перекрываться не будут, отметили в городской администрации.

Принять участие в забеге могут все желающие:

Большой забег - 4 000 м

Малый забег - 1 300 м.

Регистрация будет проходить 13 июля на месте с 07:00 до 08:00. Начало самого забега - в 08:00. Регистрация бесплатная.

Лимит участников - 1 000 человек.

Мероприятие не считается спортивным соревнованием. Всем участникам, пробежавшим забег, предоставляются медали, добавили в акимате.