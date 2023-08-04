Мастер-класс для начинающих журналистов

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Асет Сыздыков

На аллее журналистов прошла знаковая встреча: сотрудники газеты «Егемен Қазақстан» провели мастер-класс для студентов факультетов журналистики и филологии.

фото Игоря Бургандинова

Мастер-класс о том, как искать и готовить информацию, прошел в рамках стажировки студентов в газете «Егемен Қазақстан». Будущие журналисты стали участниками проекта Министерства информации и общественного развития – летняя школа Media Bootсamp. Они приехали из разных регионов страны, и по желанию направлены на стажировки в республиканские СМИ.

– К нам пришли шесть девушек – студенты из Уральска, Атырау, Кызылорды, Алматы, – пояснил заместитель директора ТОО «Қазақ газеттері» Камбар Ахметов, – распределили их по разным отделам редакции. Они уже больше недели работают, выполняют задания, пишут материалы. Чтобы разнообразить их стажировку, мы проводим мастер-класс, где объясняем, как работать с информацией.

Камбар Ахметов сразу перешел к прак­тике: раздал студенткам журналистские тексты и попросил найти ошибки. Девушки вчитывались, отмечали повторяю­щиеся слова, грамматические огрехи, излишние или громоздкие предложения, штампы и канцеляризмы. А особо наблюдательные находили незаметные на первый взгляд фактологические ошибки.

Например, информационная заметка о результатах тестирования. Студентка отметила орфографические и стилистические неточности. Но Камбар Ахметов указал на должность спикеров.

– Информацию передает директор центра Руслан Емельбаев. Но какого центра? Это директор Национального центра тестирования. Важно полнос­тью указывать должность и проверять правильность написания имени и фамилии спикера. В этом же тексте говорится о министре науки и высшего образования Гани Бектайулы. Во-первых, он министр просвещения, во-вторых, журналист в тексте дает отчество, а нужно указывать фамилию спикера. Поэтому пишем – Гани Бейсембаев, – объяснил журналист.

Другой студентке попалась заметка, где она не сразу заметила важное упущение автора.

– Журналист республиканской газеты приводит информацию и дает ссылку на КазТАГ, который, в свою очередь, приводит данные Министерства информации и общественного развития. Этот текст опубликован на сайте министерства. Автор не стал искать, а просто скопировал сообщение информагентства, что понижает уровень профессионализма не только самого журналиста, но и целого издания, – подчеркнул Камбар Ахметов.

Поэтому он отметил умение журналиста работать с источниками информации.

– Всегда выходите на первоисточник информации. У вас должны быть контакты пресс-служб всех госорганов и организаций. В любой ситуации вы должны оперативно позвонить и получить первыми нужную информацию, – посоветовал журналист.

Студентка 4-го курса КазНПУ имени Абая Айсулу Съезхан учится по специальности «учитель казахского языка и литературы». Но девушка горит желанием получить опыт работы в СМИ.

– Я с большим интересом участвовала в мастер-классе. В университете нам дают много теории, но не хватает прак­тики. А сегодня я узнала, как находить информацию, проверять факты, на какие детали нужно обращать внимание. Для меня это ценный опыт, – призналась студентка.

#Астана #студенты #журналисты #аллея журналистов #мастер-класс

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