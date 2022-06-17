Мастер-класс для ортопедов

В Многопрофильной городской детской больнице № 2 прошел мастер-класс для казахстанских и зарубежных врачей с участием доктора медицинских наук, директора департамента детской ортопедии клиники Rambam (город Хайфа), профессора Израильского технологического университета Technion Марка Эйдельмана.

Это первый приезд профессора в Казахстан. В рейтинге ведущих детских ортопедов в мире он занимает третье место, является членом международных ассоциаций ортопедов. За три дня Марк Эйдельман провел в детской больнице несколько мас­тер-классов на тему «Тазовый курс. Оперативное лечение врож­денного вывиха бедра у детей».

По его словам, в Израиле 85% детей через шесть недель после рождения делают ультразвуковое исследование.

– Я запущенные подвывихи и вывихи бедра в Израиле не оперирую, потому что в нашей стране их нет: они выявляются на ранних стадиях – в шесть недель, максимум в два месяца. Мы ставим стремянки, и через три месяца проблема исчезает, – сказал профессор.

Поэтому он призвал казах­станских родителей вовремя обращаться к ортопедам и выполнять их рекомендации.

– Мы занимаемся лечением детей от рождения до 18 лет. У нас есть образовательная менторская программа, которая развивается по всей республике и направлена на улучшение и внедрение инновационных методов в ортопедии. Несколько раз в год мы проводим такие масштабные тематические мастер-классы на базе нашей больницы с приглашением топовых специалистов, зарубежных экспертов. Плюсы таких встреч в том, что они экономичнее: топовые специалисты приезжают к нам, а не мы едем за рубеж. Кроме того, мы можем скоординировать нашу детскую травматологию и организовать обмен опытом на месте. Например, в течение трех дней мы провели многочис­ленные консультации детей с патологиями, а также 12 операций в рамках гарантированного объе­ма бесплатной медицинской помощи, – сказал заведующий отделением ортопедии МГДБ № 2 Агабек Чикинаев.

Отметим, что в среднем за год в отделении ортопедии и реабилитации консервативное и оперативное лечение получают свыше 1 200 детей. Самые распространенные диагнозы – это врожденные вывихи бедра, пороки развития кисти, а также осложнения, деформации при детском церебральном параличе и Spina bifida. Также поступают дети с врожденными пороками развития стопы, косолапости, при многоплоскостных деформациях ног и рук.

Как заметить дисплазию тазобедренного сустава, которую довольно часто диагностируют у детей? Это врожденная неполноценность сустава, обусловленная его неправильным развитием, которая приводит к подвывиху или вывиху головки бедренной кости.

– В шесть недель младенцу нужно сделать скрининг – УЗИ тазобедренного сустава, пройти осмотр у ортопеда. Чем раньше выявлена дисплазия, тем лучше результат лечения, которое позволит обойтись без операции, – отметил Агабек Чикинаев.

Он проинформировал, что также участились случаи плоскостопия, но, по словам ортопеда, это вызвано тем, что современные родители больше информированы, больше внимания уделяют здоровью ребенка. «Эпидемии» плоскостопия нет.

Хоть МГДБ № 2 и считается городской больницей, однако 80% пациентов в возрасте от 0 до 18 лет, получающих здесь лечение, – дети из всех регионов Казахстана. Они поступают по порталу в рамках ГОБМП по направлениям ортопедов, либо после консультации специалис­тов отделения этой больницы.

Также в больнице лечат детей, получивших серьезные травмы, например, ожоги, рубцовые контрактуры. Недавно комбустиологи больницы провели уникальную операцию ребенку четырех лет после термического ожога пламенем. У мальчика из Восточно-Казахстанской области было поражено 50% поверхности тела. Он получил ожог еще в прошлом году и мучился от последствий – гипертрофических рубцов шеи, туловища и рук. Не мог поворачивать голову из-за уродующих рубцов, которые буквально припаяли подбородок к груди, а лицо было деформировано.

В столичной больнице мальчику провели пластику кожно-жировыми лоскутами на питающей ножке. Этот метод позволил добиться хороших результатов уже после первого этапа операции. Ребенок нуждается в дальнейшем лечении, для этого мама должна снова привезти его в столицу.

Врачи больницы отмечают, что ожоги среди детей возникают очень часто, а лечить их последствия нелегко.

В преддверии дня медработников все пациенты этой больницы и их родители поздравляют своих врачей и желают им всех благ. Их пожелания можно прочитать в соцсетях медицинского учреждения.