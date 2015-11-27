​Мастерская идей для детей

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Асемгуль БАКЫТОВА

Производители детских игровых наборов делают особый акцент на слове «развивающие». Это некий ключик, которым отворяется дверца к сердцу любого родителя. Ведь каждый из нас мечтает о том, что его чадо будет самым умным, самым смышленым.

Но есть в Казахстане группа мам, которые своими руками создают развивающие игры, организовывают для своих малышей уникальные домашние занятия и не платят за это ни копейки. Сек­рет прост. Они используют все, что у них есть под рукой: крупы, баночки из-под йогуртов и детского питания, валики от туалетной бумаги, одноразовую посуду, цветные соломинки и прищепки, камни и шишки, кухонные салфетки и многое другое.

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Расскажу об опыте одной из них, чтобы и другие мамы могли заинтересовать своих детей, разнообразить совместный досуг, ну и вы­играть время, посвятив его как выполнению домашних дел, так и личным хобби.

Динаре Бисембаевой-Бимановой 27 лет, живет она в Астане. Педагогического образования у нее нет. Она – информатик, в скором времени получит диплом юриста. Ее размеренная жизнь изменилась с рождением дочери Дильназ, декретный отпуск продолжается уже 2,5 года.

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– Я отношу себя к таким дея­тельным мамам, которые вынужденно находятся дома по причине отпуска по уходу за ребенком, но тем не менее не сидят сложа руки, а активно занимаются с ребенком, – рассказывает она. – Нашей дочери я пытаюсь как можно больше давать пищи для размышлений. С рождения пела ей песенки и читала стихи, показывала картинки с изображениями различных предметов, пыталась разно­образить ее тактильные ощущения.

Динара решила сама развивать ребенка, создавая игры из подручных материалов. К примеру, она собрала игрушки, обвела фломастером их силуэт на бумаге и предложила дочери найти предмет-силуэт. Подобных игрушек, так называемых сортеров (на подбор геометрических фигур, животных, растений, букв и цифр и т. д.), на прилавках очень много. Но и цена их достаточно высока, особенно учитывая, что ребенок концентрирует свое внимание на одной игрушке недолгое время.

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– Однажды я перестала покупать дорогие игрушки, которые потом стоят без дела, – рассказывает Динара. – Мне стало интересней создавать самой игры, и самое приятное для мамы – наблюдать за ребенком, когда он находится под впечатлением от новой игры. Любая игра, любое интересное взаимодействие с мамой развивает его, дает новые знания и умения, делает более смышленым, самостоя­тельным. Когда я ее зову со словами «пошли заниматься», Дильназ с большим желанием бежит за свой столик, зная, что ее ждет что-то интересное и новенькое.

Каждое занятие длится максимум 15 минут, чтобы у ребенка не пропал интерес. Она использует любую возможность, чтобы дать дочери полезную информацию. Не боясь прослыть мамой-попугаем (так себя в шутку называет), она, гуляя по улицам города, показывает дочери машины и проговаривает их цвета и номера. В магазинах комментирует ценники, в доме или торговом центре – табло лифта. А дома у Динары разворачивается волшебная мас­терская! К примеру, она прио­брела фотоальбом, в который вместо фотографий в кармашки вставила картинки с изображениями животных, овощей, фруктов, одежды, транспорта и т. д. Изучали они их каждый день: мама пролис­тывала странички и называла картинки, а дочь увлеченно слушала. Из прищепок и фетра (или салфеток для мытья посуды) Динара сделала игру на тему, кто что ест: ребенок подбирал еду для каждого животного, цеп­ляя прищепками, которые очень полезны для развития мелкой моторики, необходимые элементы. Одна из последних новинок от Динары – игрушка на изучение эмоций человека. Она взяла рулон от туа­летной бумаги и под него, только несколько большим диаметром, из плотной бумаги сделала внешний рулон, на котором нарисовала персонажа. А на месте лица вырезала отверстие. На внут­реннем рулоне нарисовала лица с разными эмоция­ми и приклеила к основе для устойчивости. Нужно вставить один рулон в другой, прокручивать положение, и на глазах ребенка настрое­ние персонажа будет меняться.

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– Я никогда не ждала от дочери результата, – делится Динара. – От ребенка вообще ничего не нужно ждать и сравнивать его с другими детьми! И надо гнать от себя мысли о том, что я, мол, занимаюсь ранним развитием своего ребенка, как это здорово, какая я молодец. Нужно просто получать удовольствие от совместного времяпрепровождения.

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Динара поделилась своей формулой тайм-ме­недж­мента домохозяйки. «Все мамы – немного Цезари, – с улыбкой говорит она. – У них на все должно хватать времени: на себя, мужа и ребенка. К примеру, утром, когда готовлю кашку, она играет рядом со мной: я дала ей чашу для готовки на пару от мультиварки, и она просовывала через отверстия шнурок, карандаши, просеивала разные крупы. В обеденное время, когда Дильназ спит, я готовлю еду, навожу порядок, а вечером мы проводим время с нашим папой». Динара признается, что не имеет ничего против развивающих центров, но придерживается мнения о том, что лучше заниматься с ребенком дома, а сэкономленные деньги потратить на совместное посещение музеев, театров, океанариума, выставок. «Раннее развитие ребенка – это шанс дать малышу все самое лучшее. Поэтому не упускайте возможность развивать малыша каждый день всеми возможными методами, помогайте ему познавать этот мир, хвалите его за успехи и поощряйте тягу к знаниям. Мозг маленького ребенка имеет практически неограниченные возможности. Нужно лишь каждый день заниматься с ним «зарядкой», – говорит наша героиня.

Давайте прислушаемся к этой удивительной маме.

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