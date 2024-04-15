Матч «Кайрат» - «Актобе» может стать самым посещаемым в сезоне КПЛ

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По данным на утро 15 апреля актюбинцы уже выкупили свыше 6 000 мест и готовы взять ещё 3 000-4 000. Даже несмотря на то, что администрация алматинского «Кайрата» повысила цены на некоторые секторы. Вообще поклонникам «Актобе» надо отдать должное: никто в Казахстане не сможет так отмобилизоваться.

Плюс, наверняка, игра вызовет живой интерес среди поклонников алматинской команды. Поэтому, предполагается, что матч пройдёт при полных трибунах (23 804 места).

Чисто технически собрать больше чем в Алматы, сейчас в стране невозможно - столичная футбольная арена на реконструкции, а вместимость других стадионов страны меньше. Пока, даже в теории, мы не видим ни одного матча КПЛ сезоне-2024, который может собрать больше.