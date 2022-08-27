Фото: пресс-служба Сената
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Маулен Ашимбаев рассказал о подготовке к Съезду лидеров мировых и традиционных религий

Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев в интервью отечественным телеканалам рассказал о значимости Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также подробно остановился на особенностях нынешнего форума в новых геополитических реалиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Маулен Ашимбаев отметил, что созыв съездов религиозных лидеров был вызван стремлением Казахстана объединить общие усилия по обеспечению глобальной безопасности.

Спикер Сената напомнил, что у истоков проведения форума в качестве руководителя Секретариата съезда стоял Президент страны Касым-Жомарт Токаев, а возрастающий с каждым разом интерес мировой общественности к форуму подчеркивает его необходимость и эффективность казахстанской внешней политики.

«В 2003 году состоялся первый съезд, на который приехали руководители и представители 17 религиозных организаций, в том числе духовные лидеры, представляющие мировые религии. Сегодня, по прошествии 20 лет и шести съездов, можно сказать, что они сыграли позитивную роль с точки зрения распространения в мире культуры диалога, взаимопонимания, сближения мировых и традиционных религий, с точки зрения выработки духовными лидерами единой позиции по актуальным проблемам развития человечества», – отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената подчеркнул, что все эти годы наблюдается тенденция к поиску совместных ответов на внешние вызовы, взаимодействия между мировыми религиями. Более того, в последние годы духовные лидеры показывают пример поиска компромиссных решений и общей платформы для сотрудничества. Форум, в свою очередь, способствует системному наведению мостов между культурами и цивилизациями, что в данном ключе является одной из основных исторических миссий Казахстана.

«Издревле наш народ придерживался принципов открытости, миротерпимости, и мы всегда с уважением относились к другим религиям. Культура открытости и толерантности отражает в какой-то степени нашу историю, нашу географию и нашу бескрайнюю степь. И, собственно говоря, именно такого рода ценности составляют важную часть нашего национального кода. За годы независимости Казахстан создал уникальную модель межэтнического и межконфессионального согласия, которая прошла проверку временем и показала свою устойчивость, стабильность и перспективность», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Руководитель Секретариата съезда также поделился мнением об уникальности предстоящего форума. Как рассказал Маулен Ашимбаев, VII съезд будет самым представительным с точки зрения участия духовных лидеров. Впервые в его работе примет участие Папа Римский. В числе высоких гостей также Верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб, лидеры иудаизма, буддизма, представители даосизма, синтоизма и других религий.

«Более 100 духовных лидеров и руководителей религиозных организаций подтвердили свое участие. Кроме того, в рамках седьмого съезда будут очень интересные секционные заседания, на которые выносятся актуальные вопросы для многих стран мира, для многих социальных групп, в частности вопросы, связанные с развитием образования и религиозного просвещения в преодолении радикализма, недоверия, ксенофобии, обеспечения мирного существования религии народов. Будет выноситься вопрос на секцию о роли современных религиозных организаций в укреплении статуса женщин в семье и обществе. Поэтому большие ожидания от этого съезда у мировой общественности, у мировых СМИ», – заключил Маулен Ашимбаев.

Результатом работы съезда станет итоговый документ – Декларация VII съезда, в которой лидеры мировых религий выразят своё мнение о важности разрешения наиболее злободневных мировых проблем. Среди них конфликты, вопросы, связанные с геополитическим напряжением, столкновениями, социальные проблемы и другие. Декларация будет распространена в качестве официального документа ООН.

Таким образом, VII съезд лидеров мировых и традиционных религий внесет важный вклад в обеспечение межцивилизационного диалога и укрепление мира, сотрудничества между странами и поможет убедиться в понимании путей преодоления общемировых проблем.

В работе форума наряду с духовными лидерами примут участие руководители ООН, ОБСЕ, ИСЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ, Всемирной исламской лиги и других международных организаций.

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