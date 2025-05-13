Но в зерновом поясе, в предгорных регионах и на крайнем юге количество осадков прогнозируется близким к климатической норме. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысынбаев

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В мае прогнозируется засуха на юге Костанайской, в юго-западной половине Западно-Казахстанской и Мангистауской областей, в северо-западной части Кызылординской, на севере Алматинской и Жамбылской областей, на юге Карагандинской, а также в отдельных районах Актюбинской, Атырауской, Абайской и Туркестанской областей.

- В июне среднемесячная температура воздуха на большей части Казахстана ожидается в пределах нормы - от 17-20 градусов на севере и в центре страны, до 23-25 градусов на западе. На юго-западе и крайнем юге жарче, чем обычно – на равнинной части в среднем 24-28 градусов, максимальная температура воздуха будет достигать до 45 градусов жары, - проинформировал министр.

Осадки на западе и северо-востоке страны будут в пределах нормы, на остальной территории преимущественно меньше нормы.

В июле, согласно долгосрочному прогнозу, температура воздуха ожидается в пределах нормы, а на востоке и юго-востоке страны на 1 градус выше климатической нормы. Осадки в основном прогнозируются в пределах многолетних норм, лишь на крайнем северо-западе, севере, юге и юго-востоке количество осадков ожидается выше нормы.

По предварительному прогнозу август и сентябрь месяцы прогнозируются благоприятными для формирования урожая и уборочных работ.

Обильных и продолжительных осадков не ожидается, среднемесячные температуры воздуха на большей части страны предполагаются на 1 градус выше климатической нормы.