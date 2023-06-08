Мажилис согласовал кандидатуру Тамары Дуйсеновой на должность вице-премьера

Сегодня на заседании Комитета Мажилиса Парламента Казахстана по социально-культурному развитию согласована кандидатура Тамары Дуйсеновой для назначения на должность заместителя премьер-министра РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона РК «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

По итогам заседания принято заключение комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Тамары Босымбековны Дуйсеновой для назначения на должность заместителя премьер-министра Казахстана.

Ранее указом главы государства Алтай Кульгинов был освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан.