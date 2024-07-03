Мажилисмен ознакомился со строительством школы в Таразе

Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Мукаш Искандиров в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область посетил ряд объектов города Тараз. Сегодня он ознакомился с возведением пристройки к школе №15

Фото: пресс служба Мажилиса РК

На встрече с жителями Тараза депутат Мажилиса отметил, что особое внимание уделяется качественной реализации партийной предвыборной программы «Вместе с народом!», а социальная сфера - один из ключевых приоритетов. Поэтому народный избранник лично проверил строительные работы в школе №15.

«В этом здании обучается 781 ребенок, ребятам тесно. Поэтому депутаты от партии AMANAT еще в прошлом году предложили компетентным органам возвести пристройку к школе. В целях решения проблемы в текущем году из областного бюджета выделено 2,5 млрд тенге, начато строительство корпуса на 300 мест», – сказал депутат.

Согласно плану, строительные работы должны быть завершены в феврале следующего года. Эта новость порадовала местных жителей, потому что некоторые родители вынуждены водить своих детей в школы, которые находятся в других районах.

«В этой школе много учеников, поэтому детям не хватает места. Я вынужден водить сына в школу, расположенную в другом микрорайоне. Теперь, как только достроят новый корпус, я переведу сюда своего ребенка. Для нас это очень хорошая новость», – говорит житель Тараза Адилет Асхатулы.

Отметим, что в рамках предвыборной программы партии AMANAT в Жамбылской области в прошлом году построено 5 новых школ на 2550 учащихся, проведен капитальный ремонт 3 школ. Также введена в эксплуатацию детская музыкальная школа на 300 мест в селе Мерке Меркенского района. А в 2024 году планируется построить 9 школ на 5000 мест.