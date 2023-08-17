Мажилисмен встретился с коллективом завода "Зенит" в Уральске

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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев ознакомился с работой уральского завода «Зенит», выпускающего продукцию оборонно-хозяйственного назначения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

На предприятии собирают суда, которые используются для охраны государственной границы на Каспийском море. Всего здесь трудятся около 500 человек.

Азат Перуашев ознакомился с работой в цехах, встретился с коллективом завода и ответил на вопросы сотрудников завода.

Работники поднимали вопросы работы профсоюза, обеспечения безопасности труда, защиты социально-трудовых прав, повышения заработной платы. Мажилисмен заявил, что готов внимательно изучить все вопросы и обеспечить их решение, в том числе на законодательном уровне.

Кроме того, депутат Азат Перуашев рассказал о наиболее значимых законопроектах, принятых Мажилисом.

 

#мажилис #уральск #завод #Перуашев #Зенит

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