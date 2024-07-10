Мажилисмены обсудили вопросы повышения конкурентоспособности предприятий

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Айман Аманжолова
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Депутаты Мажилиса, члены парламентской фракции партии Ауыл Серик Егизбаев, Жигули Дайрабаев и Ерболат Саурыков встретились с коллективом предприятия «FRUITART», расположенного в индустриальной зоне «Береке» Илийского района Алматинской области

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Завод построен по линии национальной компании «KAZAKH INVEST» и ориентирован на экспорт за рубеж сублимированных фруктов и ягод. Производственная мощность 15 000 тонн в год. Продукция поставляется для корпоративных клиентов и розничных сетей, в том числе в страны ЕС, США, Японию, Южную Корею. Шокозамороженная продукция идет также на экспорт в Китай, свежие фрукты и ягоды - на местный и российский рынки. В компании работает 350 человек.

Депутаты проинформировали о своей законотворческой работе и мерах государственной поддержки развития бизнеса в рамках реализации реформ главы государства.

«Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству усилить поддержку отечественных предприятий по переработке сельхозпродукции. Завод «FRUITART» - одно из них. Мы специально приехали, чтобы ознакомиться с вашей работой. В целом, сегодня перерабатывается только 5-6% выращиваемых в стране фруктов и овощей. Этого явно недостаточно. Нашей стране нужны новые производства. Они должны быть во всех регионах страны. Именно к этому стремится партия Ауыл», - сказал Серик Егизбаев.

Депутаты ознакомились с производственным процессом и ответили на вопросы работников.

Руководство завода поделилось своими проблемами. По словам управляющего директора ТOO «Fruit Art» Евгения Мегеды, проект находится на ранней стадии эксплуатации и часть инвестиций была привлечена за счет заемных средств. На текущий момент задолженность по субсидиям от КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций г. Алматы» составляет 3,8 млрд. тенге. До конца года она увеличится до 5,4 млрд. тенге. Ввиду отсутствия госсубсидирования, компания вынуждена финансировать полную ставку вознаграждения по всему инвестиционному кредиту за счет собственных средств. При текущей процентной банковской ставке проект является нерентабельным и неокупаемым. Руководство предприятия попросило депутатов о содействии в получении инвестиционных субсидий и понижении ставки до 6% годовых.

Депутаты пообещали рассмотреть обращение работников предприятия в рамках действующего законодательства.

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