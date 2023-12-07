МЧС обратилось к казахстанцам

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам с предупреждением о мерах безопасности в непогоду, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МЧС напомнили, что согласно прогнозу РГП «Казгидромет», в течение декабря ожидается частая смена погодных условий. В отдельных районах прогнозируется сильный снег, метели, в южных регионах ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег, часто будут наблюдаться туманы, гололед, порывистый ветер до 15-30 м/с и более. Неустойчивый характер погоды будет сменяться морозной погодой с прекращением осадков.

В период с 7 по 15 декабря с приходом холодных арктических воздушных масс температура воздуха резко понизится на всей территории страны в:

- Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью до -39°С, днем до -35°С;

- области Улытау, Абай, в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях ночью до -35°С, днем до -30°С;

- Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ночью до -23°С, днем до -20°С;

- Кызылординской области ночью до -20°С, днем до -15°С;

- Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и области Жетысу ночью до -25°С, днем до -17°С, в горных районах ночью до -30°С, днем до 15°С;

- Атырауской, Мангистауской областях ночью до -18°С, днем до -12°С.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности:

- при объявлении штормовых предупреждений воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток;

- следить за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспорта на дорогах;

- в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; держаться подальше от деревьев, нависающих конструкций, линий электропередач и рекламных щитов;

- не оставлять детей без присмотра.

В МЧС отметили, что сильные морозы могут способствовать увеличению количества техногенных пожаров. В связи с этим настоятельно рекомендуется не перекаливать печи и не перегружать электросети одновременным включением электроприборов большой мощности.

Автовладельцам напоминают об опасности обогрева автомобилей с помощью открытого огня.

Обо всех происшествиях просьба обращаться по телефонам 112 или 101.

#обращение #предупреждение #МЧС #мороз

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