Новый туристический маршрут «Кіші Аралтөбе» пролегает по территории Алакольского природного заповедника. По сути, это путешествие на остров, что на озере Алаколь.
– Небольшой остров, который так и называется Кіші Аралтөбе, находится на северо-восточной, наиболее глубоководной части озера Алаколь, – рассказывает руководитель отдела экологического просвещения Алакольского государственного природного заповедника Ермек Наурызбаев. – Он удален на 12–15 километров от восточного побережья. Это наиболее высокий скалистый остров, возвышающийся над озером на 150 метров. Большую его часть занимает каменистая сопка, разделенная каньонообразной долиной на две части. Здесь на малоразвитых щебнистых и каменистых серо-бурых почвах растут терескен, кокпек, тасбиюргун, полынь.
Напомним, тасбиюргун – это ежовник солончаковый, вид цветковых растений семейства амарантовых. Тасбиюргуновые пустыни интересны и величественно красивы.
В путешествие на остров можно будет отправиться только в сопровождении экскурсовода или сотрудника государственного природного заповедника.
Отметим, что развитие туризма в области Жетысу основано на потенциале пяти дестинаций – это озера Алаколь и Балхаш, национальные парки «Алтын-Эмель» и «Жонгар-Алатау», а также горный массив Жонгар Алатау.
– Для развития туризма в области продолжаются работы по улучшению дорожной и инженерной инфраструктуры, ведущей к туробъектам региона, – рассказали в областном акимате. – Для туристов улучшена транспортная доступность к озеру Алаколь, в частности, проведена реконструкция автомобильных дорог и взлетно-посадочной полосы ближайшего аэропорта в городе Ушарале.