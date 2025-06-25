Мечтаете попасть на остров?

Туризм
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Новый туристический марш­рут «Кіші Аралтөбе» пролегает по территории Алакольского природного заповедника. По сути, это путешествие на остров, что на озере Алаколь.

фото предоставлено Алакольским природным заповедником

– Небольшой остров, который так и называется Кіші Аралтөбе, находится на северо-восточной, наиболее глубоководной части озера Алаколь, – рассказывает руководитель отдела экологического просвещения Алакольского государственного природного заповедника Ермек Наурызбаев. – Он удален на 12–15 километров от восточного побережья. Это наиболее высокий скалистый остров, возвышающийся над озером на 150 метров. Большую его часть занимает каменистая сопка, разделенная каньоно­образной долиной на две части. Здесь на малоразвитых щебнистых и каменистых серо-бурых поч­вах растут терескен, кокпек, тасбиюргун, полынь.

Напомним, тасбиюргун – это ежовник солончаковый, вид цветковых растений семейства амарантовых. Тасбиюргуновые пустыни интересны и величественно красивы.

В путешествие на остров можно будет отправиться только в сопровождении экскурсовода или сотрудника государственного природного заповедника.

Отметим, что развитие туризма в области Жетысу основано на потенциале пяти дестинаций – это озера Алаколь и Балхаш, национальные парки «Алтын-Эмель» и «Жонгар-Алатау», а также горный массив Жонгар Алатау.

– Для развития туризма в области продолжаются работы по улучшению дорожной и инженерной инфраструктуры, ведущей к туробъектам регио­на, – рассказали в областном акимате. – Для туристов улучшена транспортная доступность к озеру Алаколь, в частности, проведена реконструкция автомобильных дорог и взлетно-посадочной полосы ближайшего аэропорта в городе Ушарале.

#регионы #туризм #маршрут

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