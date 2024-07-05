Мария Омар родилась в 1977 году в Оренбургской области. В 2000 году переехала в Казахстан. Работала журналистом в газетах «Вечер-ний Оренбург», «Южный Урал», «Диапазон», «Эврика», «Актюбинский вестник».

– Мария, как и когда у Вас появилась идея написать книгу «Мед и немного полыни»?

– Идея появилась давно, когда я только стала журналистом. Эта история о сложной, но вдохновляющей жизни моей бабушки Акбалжан, которая в голодные годы с двумя маленькими детьми покинула родные степи и уехала в неизвестность. В книге рассказываю, как она преодолевала испытания судьбы, тяготы войны, как воспитала детей и внуков.

Всерьез вернулась к этой идее в 2020 году, когда желание стало настолько сильным, что я бросила остальные дела и села писать. В ту осень не стало моего папы, приходили грустные мысли о том, что все мы, увы, не вечны. Тогда и решила поскорее запечатлеть историю своей семьи, пока есть живые свидетели.

– Как проходил сбор материала?

– Материалы я собирала в основном из устных источников – многое рассказывала раньше Акбалжан әже, и я делала записи, ее слова и выражения запали в память с детства. Но роман я писала, когда ее уже не было в живых, поэтому главными рассказчицами стали моя мама Олтуган и ее старшая двоюродная сестра Злиха. Они рассказывали о периоде 1950–1970-х годов: чем тогда питались, как одевались, как в поселке появилось электричество и так далее. С более ранним периодом было сложнее, и, чтобы история была достоверной, я изучала разные источники. Например, искала, какого цвета была шинель, которую получила моя бабушка с фронта, как примерно выглядели дома в той местности и другие мелкие, но важные детали.

Основную часть романа написала за два месяца. После того как я получила много откликов в соцсетях на отрывки, поняла, что книгу можно издавать. На доработку сюжета и редактуру ушло почти два года. Иногда мне было сложно перестроиться с публицистического стиля на художественный, сомневалась, что стоит включать в книгу, а что нет. Однажды мой литературный наставник Елена Холмогорова сказала мне, что излишней редактурой текст можно испортить и в какой-то момент его нужно просто отпустить.

– Как Вам удалось непредвзято взглянуть на отношения со своими близкими?

– Верно, большая сложность – выписать героев так, чтобы они не оказались в книге идеальными, однобокими и картонными. А такой соблазн был, ведь это мои близкие люди. Надеюсь, мне удалось быть объективной. Персонажи не всегда поступают правильно, совершают свои ошибки, сомневаются, конфликтуют. Конечно, я не обо всем написала в книге. Есть истории о родственниках, которые обогатили бы сюжет, но я не стала их включать по этическим причинам.

В ходе работы над книгой я проанализировала жизнь своей семьи, можно даже сказать, прошла самотерапию. Например, осознала, что некоторые наши поступки могут влиять не только на нас, но и на несколько поколений вперед. Если бы Акбалжан әже не решилась уйти от первого мужа, то меня бы попросту не было, потому что она не встретила бы моего дедушку. К тому же своим поступком она заложила в нас понимание того, что даже в самые трудные времена надо брать судьбу в свои руки.

Также, изучая историю своего рода, я стала осознавать мотивы своих действий. В молодости меня бессознательно тянуло в Казахстан, и в 23 года я решилась уехать сюда совершенно одна. Теперь понимаю, что именно Акбалжан әже заложила во мне эту любовь и тягу к Родине. И родители поддержали мое решение, у меня здесь своя семья.

– Как появилось название книги и что оно значит для Вас?

– Название «Мед и немного полыни» придумала алматинка Наталья Довгерт, когда я попросила моих первых читателей в соцсетях, где я выкладывала отрывки, предложить варианты заголовков для книги. Это название сразу меня привлекло. В жизни героев этой семейной саги было много трудностей, потерь, горечи – это отражает полынь. Но все-таки добра, участия, тепла было больше, поэтому на первом месте стоит мед. А еще полынь для казахов имеет сакральное значение, которое символизирует память о корнях и Родине, а это один из главных посылов книги – главная героиня вдали от родных мест сохраняет язык, любовь ко всему казахскому. Также слово «мед» есть в имени главной героини – Акбалжан, и, наверное, называя так дочь, родители желали ей счастливой, сладкой жизни.

– В книге рассказывается немало о традициях и обычаях казахов. Несмотря на то что Вы долгие годы жили в России, Ваша семья бережно хранила традиции, язык, культуру...

– Мы жили в поселке, где очень много казахов, и обычаи сохранялись естественным образом. Наши ажешки одевались и говорили по-казахски, придерживались традиций. О некоторых обрядах, например, тасаттык, знают даже не все местные казахи. Другое дело, что в каж­дой семье было свое воспитание, для кого-то важно сохранить принадлежность к родной культуре, для других – нет. Что-то сохраняется, что-то уходит, это прежде всего язык.

– Вы долгие годы работали журналистом. При этом Ваша книга наполнена художественными образами, читается легко. Что Вам помогло выработать свой писательский стиль?

– Несмотря на то что я всю жизнь пишу, это был мой первый художественный текст, и мне было довольно сложно перестроиться. Я пошла учиться на литературные курсы. Журналистика научила меня безжалостно относиться к написанному, легко сокращать, улучшать стилистику. Я очень благодарна всем, кто встретился на моем пути, пока готовила книгу. Это и действующие писатели, и начинающие, с которыми мы вместе учились на курсах.

Однажды на курсах привели слова Лео­нида Юзефовича о главных качествах писателя: это начитанность и эмпатия. Я в детстве много читала. Иногда, когда трудно что-то написать, я перечитываю Анни Эрно, Антона Чехова, Джаннетт Уоллс, Дюма, Бальзака. И нужные слова приходят сами. А эмпатия у меня врож­денная, я сильно чувствую эмоции других людей, даже если они молчат. Для написания книг важно уметь передавать чувства.

– Как читатели приняли роман? Что Вам особенно запомнилось в отзывах?

– Честно говоря, я не ожидала настолько теплого приема. Очень многие говорят о том, что начали расспрашивать бабушек, родителей об истории своей семьи, это очень ценно. Многие женщины пишут о том, что их восхищает пример главной героини, что у них произошло некое переосмысление ценностей. Запомнились слова одной из читательниц: «Женщинам очень важно читать про достойных женщин. Это помогает не опускать руки в тяжелые времена». Многие говорят, что плакали, читая книгу. И самое удивительное, что книгу стали активно обсуждать в молодежных книжных клубах.

– Над чем Вы работаете сейчас?

– Пишу роман о женщине, которая пытается избавиться от сильного страха, и для этого ей приходится «раскапывать» то, что у нее внутри. Это тоже книга о разных поколениях, влиянии семьи, но большая часть действий происходит в 90-е годы и в современности.

– На Ваш взгляд, как можно заинтересовать детей чтением?

– Всегда найдется книга, которая может заинтересовать человека, будь он взрослый или ребенок. Например, мой сын в детстве не любил читать, но слушал аудиосказки. Однажды я стала ему читать «Волшебника Изумрудного города» Александра Волкова. Дочитывала до интересного момента и говорила, что продолжение завтра. Сыну было так интересно узнать, что дальше, что он начал читать сам. Прочитав все книги этой серии, он переключился на приключения Тарзана, фантастику и другие увлекательные истории. И моя десятилетняя дочь с удовольствием выбирает в книжных магазинах яркие издания. Недавно ее заинтересовали детские детективы Холли Вебб о Мейзи Хитчинс.

Наверное, нужно просто помочь ребенку найти то, что ему интересно.