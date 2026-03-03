Центральная городская клиническая больница – одно из известных и крупных государственных многопрофильных лечебных учреждений мегаполиса, где оказывают широкий спектр медицинской помощи: от первичной диагностики до сложных высокотехнологичных операций. Сегодня здесь развернуто 550 коек круглосуточного и дневного стацио­нара. Больница принимает экстренных и плановых пациентов и остается важным звеном городской системы здравоохранения.

Как рассказал главный врач больницы, ассоциированный профессор Алмат Чорманов, за 50-летнюю историю ее существования здесь сформировалась особая медицинская школа, в основе которой – уважение к профессии, ответственность перед пациентом и преемственность поколений.

– Особенность нашей больницы в том, что она всегда была и остается крупной научно-практической базой. Здесь работают 18 кафедр ведущих медицинских вузов страны, с которыми налажено тесное сотрудничество. В разное время тут обучались и проходили становление многие известные ученые и практикующие врачи, которые сегодня трудятся по всему Казахстану, – сообщил он.

В структуре больницы имеется десять хирургических и семь терапевтических профилей. ЦГКБ принимает более 19 тыс. пациентов в год, из которых около 80% поступают экстренно. Работа в таком режиме требует хороших условий, а главное – сильной команды в приемном покое и четко выстроенной системы передачи опыта, что позволяет не терять качество и соответствовать требованиям времени.

– Мы были и остаемся учебной и клинической площадкой. Наши молодые специа­листы имеют возможность учиться у опытных наставников не по учебникам, а на практике, – уточняет Алмат Чорманов.

За 2025-й было выполнено 11 107 операций, что на 648 больше, чем годом ранее. При этом число малоинвазивных вмешательств достигло 3 722, что на 306 больше показателей предыдущего года. Их доля выросла до 33,5%, то есть сегодня каждая третья операция в ЦГКБ проводится с применением современных щадящих технологий.

– Это принципиально важный показатель. Малоинвазивная хирургия означает меньшую травматизацию, быстрое восстановление пациентов и их скорейшее возвращение к активной жизни, – подчерк­нул главный врач больницы.

Так, в 2025 году в клинике впервые проведена операция по установке двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора пациенту с тяжелой сердечной недостаточнос­тью. Это устройство помогает контролировать опасные нарушения сердечного ритма и предотвращает внезапную остановку сердца. Также внед­рены высокотехнологичные инвазивные вмешательства при инсульте – удаление тромба из сосуда головного мозга. Их проводит мультидисциплинарная команда врачей, что позволяет быст­рее восстановить кровоток и снизить риск тяжелых последствий.

В нейрохирургической службе внедрены новые методы установки нейростимуляторов головного и спинного мозга, а также стимуляции блуждающего нерва. Кроме того, применяются малоинвазивные операции на позвоночнике, которые выполняются через небольшие разрезы с использованием высокоточного навигационного оборудования. В урологическом отделении освоены современные щадящие методы лечения заболеваний предстательной железы без открытых операций, а также дистанционное дробление камней, позволяю­щее обойтись без хирургического вмешательства.

Больница сейчас оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь по пяти профилям. В 2025 году получены разрешения на внедрение четырех новых методов лечения.

Отдельное внимание уделяется развитию донорской службы. В прошлом году в больнице проведено четыре мультиорганных забора органов от посмертных доноров, что позволило выполнить ряд жизненно важных трансплантаций. Работа коллектива получила высокую оценку на республиканском уровне. К слову, тогда впервые на базе ЦГКБ была выполнена пересадка донорской роговицы сразу после мультиорганного забора органов.

Отвечая на вопрос о том, своевременно ли обновляется в больнице диагностическое оборудование, доктор отметил, что постановка диагноза – ключевой момент в медицине. В связи с этим закупки ведутся с учетом износа техники и необходимости внедрения более совершенных моделей. Что касается лабораторной диагностики, то при необходимости редких или специфических исследований больница сотрудничает с сертифицированными лабораториями, что позволяет обеспечивать качество и точность анализов. К слову, большую часть высокотехнологичной медпомощи здесь оказывают в рамках ГОБМП и ОСМС.

– Государство берет на себя лечение, лекарства, расходные материалы, питание пациентов, оплату труда персонала. Это серьезная социальная поддержка, – отметил Алмат Чорманов.

Как известно, современные операции стремятся устранить не симптомы, а причину заболевания. Они снижают риск осложнений, инвалидности и позволяют пациенту быст­рее вернуться к работе. Это инвестиции в человеческий капитал. В качестве примера главный врач привел лапароскопические операции и интервенционные вмешательства, включая коронарографию со стентированием, которые при инфаркте миокарда выполняются за счет государства.

– Многие высокотехнологичные операции, стоимость которых может доходить до нескольких миллионов тенге, проводятся для пациентов бесплатно, – пояснил он. – По ряду направлений, включая кардио­хирургию, интервенцион­ную кардиологию и трансплантацию, отечественная медицина идет наравне с ведущими зарубежными клиниками. Этому способствуют государственные программы обучения и стажировок за рубежом. Для врача, который хочет развиваться, сегодня нет границ. Все зависит от желания и личной мотивации.

Центральная городская клиническая больница бережно сохраняет традиции, заложенные поколениями врачей, и одновременно смотрит в будущее, осваивая новые технологии и направления медицинской помощи.