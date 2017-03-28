​Медицинский аспект

В МВД прошло заседание общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел с участием руководителей служб, медицинских и лечебно-профилактических учреждений министерства, Фонда социальной поддержки сотрудников органов внутренних дел.
Как сообщила пресс-служба ведомства, на совете были рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи в системе ОВД, выработки единых требований проектов нормативных правовых актов, направляемых в ОС, а также подготовки к проведению общественного слушания по улучшению взаимодействия граждан и полиции.
В ходе заседания отмечено, что медицинское обеспечение в системе МВД – один из основных и обязательных элементов поддержания боеспособности личного состава, его постоянной готовности к выполнению служебно-боевых задач, важнейший фактор социальной защищенности. В 2015 году введено в эксплуатацию новое здание Центрального госпиталя с поликлиникой МВД, в котором функционируют терапевтическое, неврологическое, хирургическое, кардиологическое, реанимационное отделения, а также отделения травматологии и урологии, физиотерапии и реабилитации, что позволяет оказывать качественные медицинские услуги на более высоком уровне.
Тем не менее имеются проблемы устаревшего медоборудования в некоторых госпиталях и поликлиниках. Кроме того, в Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областях требуется строительство новых зданий под госпитали, а в остальных регионах – проведение капитального ремонта зданий.
По выработке единых требований проектов нормативных правовых актов, направляемых в ОС, председателем общественного совета – профессором, директором НИИ борьбы с коррупцией КАЗГЮУ Маратом Когамовым предложено рассмотреть возможность сокращения срока рассмотрения общественными советами проектов НПА до пяти рабочих дней.