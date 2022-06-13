Официально
Медицинский поезд «Жәрдем» посетит 8 отдаленных станций Атырауской области

С 13 июня специализированный медицинский поезд «Жәрдем» будет проводить бесплатные медицинские осмотры жителей отдаленных станций и близлежащих к ним населенных пунктов в Атырауской области.

13 июня поезд прибудет в с. Туманное, 15-16 июня - в  Аккыстау, 17-18 июня - в Нарын, 19-20 июня - в Исатай, 21-22 июня - в Афанасьево, 23-24 июня - в Ганюшкино, 25-26 июня - в Жамансор, 27-28 июня - в Мукыр. Специалисты медицинского поезда принимают жителей с 9.00 утра и до 18.00 вечера.

«Среди специалистов, которые оказывают бесплатную помощь в отдаленных селах, есть терапевт, педиатр, кардиолог, невролог, офтальмолог, гинеколог, хирург, уролог, маммолог и стоматолог. В этом году к ним добавились квалифицированный психолог и дерматовенеролог. Также в этом году было обновлено и стоматологическое оборудование. В медпоезде есть возможность проводить биохимические исследования, рентгенографию и флюорографию, ультразвуковые исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию и другие диагностические исследования», — рассказала главный врач медпоезда «Жәрдем» Айнур Егинбаева.

Напомним, поезд «Жәрдем» отправился со станции «Алматы-2» в Мангистаускую область 23 мая. Основная цель проекта – оказание качественной медицинской помощи жителям отдаленных районов, не имеющих доступа к медицинскому обслуживанию. В период с 26 мая по 12 июня специализированный медицинский поезд «Жәрдем» оказал бесплатные врачебные консультации и первую помощь от лучших специалистов жителям 9-ти отдаленных станций Мангистауской области.

Статистика врачебных обследований в Мангистауской области выглядит следующим образом: количество врачебных посещений составило 11 995, пациентам были оказаны консультативно-диагностические услуги специалистами поезда. Больше всего обращений поступило к врачам ВОП/терапевт/педиатр – 2008 пациентов, далее уролог – 1127 пациентов, а также офтальмолог – 1099  пациента, невропатолог – 1004 пациента и хирург – 968 пациентов.

Всего врачами поезда проведена 1043 процедур ЭКГ, 1087 УЗИ и 583 флюорографий. Также выполнено 77 малых хирургических операций, в том числе: удаление постоянного зуба (простое) – 19, удаление постоянного зуба (сложное) – 7, дренирование ран – 51.

Так же специалистами поезда были выявлены следующие заболевания жителей: сахарный диабет, артроз и артрит, хронический пиелонефрит, артериальная гипертензия, остеохондроз позвоночника, хронический панкреатит и хронический холецистит, миома матки и эрозия шейки матки, простатит, глаукома, хронический бронхит и бронхиальная астма, а также подозрение на туберкулёз (флюроположительные).

«На станции Каракия было проведено обрезание детям в возрасте 4-5 лет.  Также произошел сложный случай на разъезде №10 – полуторогодовалому мальчику после стационарного лечения с диагнозом: ожог тяжелой степени (пересадка кожи), врачами поезда была проведена сложная перевязка», – рассказала Айнура Егинбаева.

Врачи поезда оказывают первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь, проводят обследование пациентов с использованием лабораторных методов, при необходимости – миниоперации, выдают направление на плановую госпитализацию жителям отдаленных поселков, где нет поликлиник с узкими специалистами.

Жители выражают искреннюю благодарность врачам поезда за лечение, обследование и советы по поддержанию и сохранению здоровья. Многие пациенты отмечают, что с большой надеждой ждут поезда для получения бесплатной и качественной медицинской помощи, особенно востребованной после пандемии.

«Мы долго ждали медицинский поезд «Жәрдем», чтобы проверить свое здоровье. Врачи нас осмотрели, дали назначения, прописали необходимое лечение и лекарства. Специалисты очень внимательно осматривают каждого пациента. Из-за пандемии поезда не было последние 2-3 года и поэтому мы особенно тепло встретили его в этот раз. В Мангистау сложная экологическая обстановка, поэтому мы бы очень хотели, чтобы врачи приезжали к нам чаще, например, каждые полгода. Мы очень благодарны специалистам поезда за их труд», – поделилась Жанар Даулетбаева, жительница села Жетыбай.

Далее поезд отправится в Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Кызылординскую, Туркестанскую и Жамбылскую области.

Проект стал возможным благодаря финансовой поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и реализуется совместно Корпоративным фондом «Фонд социальных проектов» при АО НК «Қазақстан Темір Жолы» от лица группы компаний АО «Самрук-Қазына» при содействии Министерства здравоохранения РК.

В 2022 году запланированы маршруты двух медицинских поездов по всему Казахстану, при этом в сумме они охватят 147 станций отдаленных районов.  Медпоезд «Жардем» с 23 мая по 6 ноября посетит 80 станций. Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» стартует 20 июня.

Популярное

Все
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Указ Президента Республики Казахстан
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Газ подвели... Завозим уголь?
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Хозяева – мы сами. А спрос тогда с кого?
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
Прививка от бюрократии
Сказка на льду
Очень дорогая «решала»
Каждый может помочь
Едкий дым беспечности
Нужна поддержка казахстанцев
Референдум – только первый шаг
Мастера ракетки
Семь дней в седле
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Шура спел на улице в Нур-Султане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
О погоде по Казахстану на 7-9 июня рассказали синоптики
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Шаги по реальной диверсификации экономики Казахстана озвучил Токаев
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Официально
Боевая служба воинов Национальной гвардии не прекращается н…
Официально
На партийной площадке «TALQYLAU» эксперты обсудили итоги ре…
Официально
Мажилисмены приняли участие в Молодежном межпарламентском ф…
Официально
140 детей получили академическую поддержку по проекту «Birg…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]