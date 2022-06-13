Медицинский поезд «Жәрдем» посетит 8 отдаленных станций Атырауской области

С 13 июня специализированный медицинский поезд «Жәрдем» будет проводить бесплатные медицинские осмотры жителей отдаленных станций и близлежащих к ним населенных пунктов в Атырауской области.

13 июня поезд прибудет в с. Туманное, 15-16 июня - в Аккыстау, 17-18 июня - в Нарын, 19-20 июня - в Исатай, 21-22 июня - в Афанасьево, 23-24 июня - в Ганюшкино, 25-26 июня - в Жамансор, 27-28 июня - в Мукыр. Специалисты медицинского поезда принимают жителей с 9.00 утра и до 18.00 вечера.

«Среди специалистов, которые оказывают бесплатную помощь в отдаленных селах, есть терапевт, педиатр, кардиолог, невролог, офтальмолог, гинеколог, хирург, уролог, маммолог и стоматолог. В этом году к ним добавились квалифицированный психолог и дерматовенеролог. Также в этом году было обновлено и стоматологическое оборудование. В медпоезде есть возможность проводить биохимические исследования, рентгенографию и флюорографию, ультразвуковые исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию и другие диагностические исследования», — рассказала главный врач медпоезда «Жәрдем» Айнур Егинбаева.

Напомним, поезд «Жәрдем» отправился со станции «Алматы-2» в Мангистаускую область 23 мая. Основная цель проекта – оказание качественной медицинской помощи жителям отдаленных районов, не имеющих доступа к медицинскому обслуживанию. В период с 26 мая по 12 июня специализированный медицинский поезд «Жәрдем» оказал бесплатные врачебные консультации и первую помощь от лучших специалистов жителям 9-ти отдаленных станций Мангистауской области.

Статистика врачебных обследований в Мангистауской области выглядит следующим образом: количество врачебных посещений составило 11 995, пациентам были оказаны консультативно-диагностические услуги специалистами поезда. Больше всего обращений поступило к врачам ВОП/терапевт/педиатр – 2008 пациентов, далее уролог – 1127 пациентов, а также офтальмолог – 1099 пациента, невропатолог – 1004 пациента и хирург – 968 пациентов.

Всего врачами поезда проведена 1043 процедур ЭКГ, 1087 УЗИ и 583 флюорографий. Также выполнено 77 малых хирургических операций, в том числе: удаление постоянного зуба (простое) – 19, удаление постоянного зуба (сложное) – 7, дренирование ран – 51.

Так же специалистами поезда были выявлены следующие заболевания жителей: сахарный диабет, артроз и артрит, хронический пиелонефрит, артериальная гипертензия, остеохондроз позвоночника, хронический панкреатит и хронический холецистит, миома матки и эрозия шейки матки, простатит, глаукома, хронический бронхит и бронхиальная астма, а также подозрение на туберкулёз (флюроположительные).

«На станции Каракия было проведено обрезание детям в возрасте 4-5 лет. Также произошел сложный случай на разъезде №10 – полуторогодовалому мальчику после стационарного лечения с диагнозом: ожог тяжелой степени (пересадка кожи), врачами поезда была проведена сложная перевязка», – рассказала Айнура Егинбаева.

Врачи поезда оказывают первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь, проводят обследование пациентов с использованием лабораторных методов, при необходимости – миниоперации, выдают направление на плановую госпитализацию жителям отдаленных поселков, где нет поликлиник с узкими специалистами.

Жители выражают искреннюю благодарность врачам поезда за лечение, обследование и советы по поддержанию и сохранению здоровья. Многие пациенты отмечают, что с большой надеждой ждут поезда для получения бесплатной и качественной медицинской помощи, особенно востребованной после пандемии.

«Мы долго ждали медицинский поезд «Жәрдем», чтобы проверить свое здоровье. Врачи нас осмотрели, дали назначения, прописали необходимое лечение и лекарства. Специалисты очень внимательно осматривают каждого пациента. Из-за пандемии поезда не было последние 2-3 года и поэтому мы особенно тепло встретили его в этот раз. В Мангистау сложная экологическая обстановка, поэтому мы бы очень хотели, чтобы врачи приезжали к нам чаще, например, каждые полгода. Мы очень благодарны специалистам поезда за их труд», – поделилась Жанар Даулетбаева, жительница села Жетыбай.

Далее поезд отправится в Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Кызылординскую, Туркестанскую и Жамбылскую области.

Проект стал возможным благодаря финансовой поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и реализуется совместно Корпоративным фондом «Фонд социальных проектов» при АО НК «Қазақстан Темір Жолы» от лица группы компаний АО «Самрук-Қазына» при содействии Министерства здравоохранения РК.

В 2022 году запланированы маршруты двух медицинских поездов по всему Казахстану, при этом в сумме они охватят 147 станций отдаленных районов. Медпоезд «Жардем» с 23 мая по 6 ноября посетит 80 станций. Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» стартует 20 июня.