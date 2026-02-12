Медпомощь стала ближе

В отдаленном сельском округе Уланского района открылся новый медицинский пункт. Как рассказали в акимате, село Тройницкое небольшое, население составляет всего 127 человек. Вместе с тем здесь немало людей в возрасте.

Когда-то здесь действовало лечебное учреждение, но его закрыли больше 20 лет назад. С тех пор по любому медицинскому поводу сельчанам приходилось выезжать в соседний округ.

Под новый медпункт предус­мотрели просторное строение площадью 155 кв. м. В кабинетах есть электрокардиограф, дефибриллятор, аппарат магнитотерапии, инфузионные насосы и другая аппаратура. Как с удовольствием отметила жительница Тройницкого Забига Жумагаликызы, можно пройти самое необходимое обследование, получить назначения, физио­процедуры.

– Раньше, если дети или взрослые начинали болеть, мы ездили к врачу за сорок километров, – рассказала женщина. – Теперь у нас есть свой медпункт, все село радо этому событию.

