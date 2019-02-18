Медработники задержаны за сбыт поддельных больничных в Астане

Полицейские Астаны задержали двух медицинских работников одной из городских поликлиник за продажу фиктивных листов временной нетрудоспособности. Стоимость больничного листа составляла из расчета 2500 тенге за один день, передает Kazpravda.kz.
"15 февраля т.г. в городской поликлинике по методу "Контрольный закуп" выявлен факт сбыта фиктивного больничного листа. При сбыте больничного листа на сумму 10 тысяч тенге задержаны старшая медсестра и врач городской поликлиники. Также полицейские задержали жительницу города, которая выполняя роль посредника, имела отношение к продажам фиктивных больничных", – сообщили в департаменте полиции столице.
В ходе осмотра рабочего места медработников были обнаружены и изъяты медицинский запрос о закреплении пациента за их участком, больничный лист о временной нетрудоспособности с подписями врачей, печатями и штампами городской поликлиники.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 385 УК РК. Задержанные лица дали признательные показания, избрана мера пресечения "Обязательство о явке".
Полицейские Астаны предупреждают граждан о том, что использование фиктивных листов временной нетрудоспособности влечет за собой уголовную ответственность.
"15 февраля т.г. в городской поликлинике по методу "Контрольный закуп" выявлен факт сбыта фиктивного больничного листа. При сбыте больничного листа на сумму 10 тысяч тенге задержаны старшая медсестра и врач городской поликлиники. Также полицейские задержали жительницу города, которая выполняя роль посредника, имела отношение к продажам фиктивных больничных", – сообщили в департаменте полиции столице.
В ходе осмотра рабочего места медработников были обнаружены и изъяты медицинский запрос о закреплении пациента за их участком, больничный лист о временной нетрудоспособности с подписями врачей, печатями и штампами городской поликлиники.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 385 УК РК. Задержанные лица дали признательные показания, избрана мера пресечения "Обязательство о явке".
Полицейские Астаны предупреждают граждан о том, что использование фиктивных листов временной нетрудоспособности влечет за собой уголовную ответственность.