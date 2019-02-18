Медработники задержаны за сбыт поддельных больничных в Астане

Общество
Скриншот с видео
Полицейские Астаны задержали двух медицинских работников одной из городских поликлиник за продажу фиктивных листов временной нетрудоспособности. Стоимость больничного листа составляла из расчета 2500 тенге за один день, передает Kazpravda.kz.

"15 февраля т.г. в городской поликлинике по методу "Контрольный закуп" выявлен факт сбыта фиктивного больничного листа. При сбыте больничного листа на сумму 10 тысяч тенге задержаны старшая медсестра и врач городской поликлиники. Также полицейские задержали жительницу города, которая выполняя роль посредника, имела отношение к продажам фиктивных больничных", – сообщили в департаменте полиции столице.

В ходе осмотра рабочего места медработников были обнаружены и изъяты медицинский запрос о закреплении пациента за их участком, больничный лист о временной нетрудоспособности с подписями врачей, печатями и штампами городской поликлиники.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 385 УК РК. Задержанные лица дали признательные показания, избрана мера пресечения "Обязательство о явке".

Полицейские Астаны предупреждают граждан о том, что использование фиктивных листов временной нетрудоспособности влечет за собой уголовную ответственность.


Популярное

Все
Уложимся ли мы в регламент?
Рост производства – результат системной модернизации
ШОС: эволюция и трансформация за 25 лет
Наука через инновации
Работа трудная и благородная
Реализуется план оптимизации
Диалог науки и индустрии
Для спокойствия трех сел
Наращивая промышленную кооперацию
Причин много, итог – один
В добрый путь, офицеры-гвардейцы!
Когда молоко есть, а перерабатывать нечего
Ветеринарию ждут преобразования
Фермеров поддержали в посевную
Лучшее из села – на большой рынок
Усиливается борьба с хаотичной застройкой
Инженерный щит против паводков
Возможности для производства
Исконная отрасль – драйвер подъема
В духе справедливости и доверия
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Певец из Семея установил национальный рекорд
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Учителя готовы к переменам
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Указ Президента Республики Казахстан
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Выпускницу из Туркестанской области пригласили 80 зарубежных университетов
Великий писатель земли кыргызской
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена

Читайте также

Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Рост производства – результат системной модернизации
ООН: Почти каждый 70-й житель Земли - вынужденный переселен…
Сезон открыт!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]