Супруга президента США выступит с речью, посвященной миру через образование, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
Жена президента США Дональда Трампа Мелания впервые станет председателем на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 2 марта. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.
«Мелания Трамп собирается войти в историю как первая леди, возглавляющая Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, выступив с речью, посвященной миру через образование», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Мелания Трамп посвятит свое выступление вопросам образования, технологий, мира и безопасности.
В марте председательство в Совбезе ООН примут США. В апреле эта роль перейдет Франции. ООН начала официально искать кандидата на место нового генерального секретаря объединения в ноябре прошлого года. Следующий генеральный секретарь вступит в должность в январе 2027-го.