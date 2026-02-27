Супруга президента США выступит с речью, посвященной миру через образование, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Жена президента США Дональда Трампа Мелания впервые станет председателем на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 2 марта. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.

«Мелания Трамп собирается войти в историю как первая леди, возглавляющая Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, выступив с речью, посвященной миру через образование», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Мелания Трамп посвятит свое выступление вопросам образования, технологий, мира и безопасности.

В марте председательство в Совбезе ООН примут США. В апреле эта роль перейдет Франции. ООН начала официально искать кандидата на место нового генерального секретаря объединения в ноябре прошлого года. Следующий генеральный секретарь вступит в должность в январе 2027-го.