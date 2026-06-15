101 год со дня рождения Алии Молдагуловой отмечают в Казахстане

Несмотря на короткую жизнь, ей удалось совершить подвиг, который навсегда сохранился в памяти народа

Фото: архив Kazpravda.kz

15 июня исполняется 101 год со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой – легендарной снайперши, чье имя навсегда вписано в историю Великой Отечественной войны и стало символом мужества, самоотверженности и беззаветной любви к Родине, сообщает Kazpravda.kz

Как напомнили в МКИ, в прошлом году на государственном уровне широко отмечалось 100-летие со дня рождения Алии Молдагуловой. Выступая на церемонии открытия XI Международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын», посвященного 100-летию со дня рождения А.Молдагуловой, Глава государства отметил, что такие герои, как Алия Молдагулова и Маншук Маметова, являются примером беззаветного служения Родине для молодого поколения. Ее подвиг является примером истинного патриотизма и любви к Родине.

Алия Молдагулова родилась 15 июня 1925 года в селе Булак Актюбинской области. Несмотря на короткую жизнь, ей удалось совершить подвиг, который навсегда сохранился в памяти народа. Боевой путь Алии начался в октябре 1943 года в составе 54-й отдельной стрелковой бригады 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. 14 января 1944 года при освобождении станции Насва в Псковской области от немецкой оккупации Алия совершила свой подвиг.

Под шквальным огнем шесть раз поднимала своих товарищей в бой. В роте, где офицеры были выведены из строя, Алия приняла на себя роль командира. Получив тяжелое ранение, она до последнего оставалась на поле сражения. На момент гибели Алие Молдагуловой было всего 18 лет. После войны останки погибших были перезахоронены в братской могиле с воинскими почестями.

По данным исторических материалов, на ее боевом счету 78 уничтоженных солдат и офицеров противника. За проявленное мужество Алия Молдагулова посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза, награждена медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина. Память о ее подвиге бережно сохраняется в Казахстане и за его пределами.

Именем Алии Молдагуловой названы населенные пункты, улицы, проспекты, музеи, установлены памятники и мемориальные комплексы. В Актюбинской области работает областной мемориальный музей Героя Советского Союза, где представлены материалы, связанные с ее детством, учебой, фронтовыми страницами биографии.

Музей ее памяти также открыт в поселке Алия Хобдинского района. Особое место в сохранении памяти о Герое занимает Москва. В 1998 году ее имя было присвоено школе №891.

Кроме того, именем Героя назван проспект, где находится здание снайперской школы, в которой училась Алия. В 2005 году, к 80-летию Молдагуловой, во дворе школы был установлен памятник.

Подвиг Алии Молдагуловой занимает особое место в исторической памяти народа. Ее образ отражен в книгах, песнях, фильмах, произведениях искусства и сценических постановках. Для новых поколений она остается примером стойкости, смелости и любви к Родине, добавили в Минкультуры.