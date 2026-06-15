Какая погода ожидает казахстанцев 16-18 июня

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, с прохождением фронтальных разделов на территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, шквалы, возможен град.

Сильные дожди ожидаются:

16 июня в Мангыстауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях,

18 июня в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях.

Дневная температура воздуха на юго-западе, юге повысится до сильной жары +35+40°С, на севере, востоке, в центре до сильной жары +35+38°С.

На остальной территории страны в температурном фоне значительных изменений не ожидается, отметили синоптики.