Какая погода ожидает казахстанцев 16-18 июня

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, с прохождением фронтальных разделов на территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, шквалы, возможен град.
Сильные дожди ожидаются:
16 июня в Мангыстауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях,
18 июня в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях.
Дневная температура воздуха на юго-западе, юге повысится до сильной жары +35+40°С, на севере, востоке, в центре до сильной жары +35+38°С.
На остальной территории страны в температурном фоне значительных изменений не ожидается, отметили синоптики.