Мелодии стихов подвластны поколения

Замечено: не только время, в котором живет художник, оказывает на него влияние, но сам художник силой своего таланта влияет на свое время, становится творцом своего времени. Не только время питает своего художника, но и художник одухотворяет свое время новыми идеями, новыми смыслами, художественными открытиями, умением предвидеть и приблизить завтрашний день. Таким явлением на стыке веков стала гражданская лирика поэта Нурлана Оразалина.

Стремясь постигнуть истины жизни, подвести к ним своего читателя, писатель становится правозвестником, проводником и первооткрывателем этих истин. И чем больше мы таких открытий видим в творчестве писателя, тем оно ценнее современникам.

Его политико-социальная лирика, в которой слышен голос, полный патетики и пафоса, но в котором в то же время переплетаются человеческие чувства и токи самой природы, отражается само ее бытие. Его книги, вместившие мучительные раздумья о нашем времени, стали одним из важных этапов развития современной казахской литературы.

Среди плеяды молодых талантов, вступивших в 70-е годы в современную казахскую поэзию и в целом в традиционную казахскую литературу, сегодня Нурлан Оразалин выделяется неординарностью звучания, яркостью красок и образов. Однако, рассматривая особенности стихосложения, преемственность традиций и духовно-культурные аспекты его творчества, мы обращаем особое внимание на реалии современности в его поэзии, на роль автора в их осмыслении и художественной передаче. Мне кажется, именно этим вторжением в современную действительность он особенно интересен.

Эпоха перемен, заставившая одних замолчать навсегда, а других просто перестать писать, не умея выразить ее, находит поэтическое осмысление и выражение в книге Нурлана Оразалина «Прощание с веком», за которую он удос­тоен Государственной премии РК. «Я не «новый» казах и не «старый»…», «Кровь пролита. Душа и разум в шоке…», «Холодный ветер Желтоксана», «Жестокий век. Страдание мое…», «Угроза», «Чужой», «Нищий», «Тяжело на душе…», «Новый век. Народ кочует…», «Изменилась земля…», «Опять вокруг одни скандалы…», «Я в сердце чувствую мятеж…» – даже в названиях этих стихов виден авторский взгляд на изменившийся мир, его поиск путей для человеческой души в этом мире. В этих стихах он продолжает гуманистическую традицию Абая, Ибрая Алтынсарина, Шакарима, радевших за свой народ, с которым он чувствует свою неразрывную связь.

Чернорабочим, а не генералом пришел Нурлан Оразалин в годы становления независимости к председательству в правлении Союза писателей Казахстана. Это были самые тяжелые годы – середина девяностых, перевалить которую не всем творческим союзам удалось без потерь. Они теряли здания. Дома творчества, творческие мастерские теряли людей… Союз писателей гудел пустыми обшарпанными коридорами. Но опять же шаг за шагом союз выбирался из разрухи, и чего это стоило – каких усилий и компромиссов – знает один Нурлан Мыркасымович.

Главная особенность произведений поэта Нурлана Оразалина нового времени – это его умение делать предметом поэзии, возводить на ее вершину народные, государственные, общечеловеческие ценности, о которых он умеет сказать со всей отзывчивостью своего поэтического сердца, со всем незаурядным мастерством. Ему подвластны и открыты как гармония и красота божьего мира, мира природы, так и несовершенство, несправедливость человеческого общества во всех его острых и непримиримых противоречиях, но которые поэту тем не менее хочется разрешить ко всеобщему благу – во имя торжества высшей справедливости, высшей правды и красоты.

Поэзией Нурлана Оразалина восхищались многие его великие современники. Накануне 75-летнего юбилея поэта

«Казахстанская правда» предлагает вам вспомнить некоторые из этих отзывов, которые на русском языке печатаются впервые.