Меню школьников оценивают с позиции качества, пользы и безопасности
291
Школьная столовая – не просто место, где ребенок на переменке может подкрепиться горячим обедом или пирожком. Здесь формируются основы культуры питания и здорового образа жизни. В соответствии с поручением Главы государства Министерством здравоохранения совместно с Министерством просвещения, профильными отечественными и международными экспертами на основе научных подходов и международных рекомендаций разработан новый стандарт школьного питания, который вступил в силу с 1 сентября этого года во всех образовательных организациях страны.