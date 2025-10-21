Теперь в блюдах школьного меню значительно снижено содержание соли и сахара, при этом увеличена доля овощей, фруктов, цельнозерновых и молочных продуктов. Из рациона исключены соки, колбасы, копчености, газированные напитки, кондитерские изделия с кремом, пицца, жареное во фритюре, фастфуд и продукты с усилителями вкуса.

Впервые в стандарте уделено внимание организации питания детей с особыми дие­тическими потребностями – в этой категории больные сахарным диабетом, с пищевой аллергией, непереносимостью­ глютена, лактозы, врожденными нарушения­ми обмена веществ.

Списки нуждающихся в диетическом питании формируются по результатам ежегодных углуб­ленных медосмотров в школах, а также на основании справок от врачей, предоставленных родителями. В справке должны быть указаны диагноз ребенка, рекомендованная диета и необходимость ограничения определенных продуктов или их замены. Этот список мед­работник школы передает ответственному за питание и ежедневно контро­лирует его выполнение. В меню необходимо указывать наличие продуктов, вызывающих аллергические реакции или непереносимость. Информация о наличии аллергенов в готовых блюдах должна быть предоставлена ученикам и их законным представителям в доступной форме.

Согласно новому стандарту питания, для обязательного однократного горячего питания разрабатывается перс­пективное четырехнедельное сезонное меню вместо двухнедельного, а также ассортиментный перечень буфетной продукции. В новом меню учтены рекомендации по оптимальному соотношению белков, жиров и углеводов, обеспечению потребности в витаминах и микроэлементах для различных возрастных групп.

Ассоциация предприятий общественного питания ЗКО, которая объединяет 20 предпринимателей, занятых в организации питания в школах города и области, приняла самое активное участие в разработке нового стандарта.

– Всего нами было внесено 12 предложений, многие из них были приняты, в том числе по «индексу несъедаемости». Ранее этот показатель вообще отсутствовал в стандарте. Теперь он рассчитывается как соотношение остатков пищи после употреб­ления к общему количеству продуктов. Если на тарелках остается более 30% несъеденного, это позволяет пересматривать меню, – говорит руководитель объединения Екатерина Зотова. – В своей работе мы постоян­но взаимодействуем с родительскими комитетами школ. При всех школах существуют комиссии по мониторингу качества питания, куда обязательно входят представители попечительского совета и родительского комитета. Они проводят мониторинг качества поступаю­щих продуктов питания и приготовленных блюд, проверяют исправность технологического оборудования, соблюдение сроков и условий хранения на складах, в холодильниках, фактический рацион питания, смотрят перс­пективное меню, санитарное состояние столовых. Такой контроль осуществляется несколько раз в месяц. Кроме того, дома родители спрашивают детей об их пищевых предпочтениях. Родительские комитеты предлагали сделать прежнее меню более разнообразным, интересным, здоровым, добавить в него больше овощей и фруктов.

Пакетированные и баночные соки заменены на фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с низким содержанием сахара и с термообработкой. В меню появился напиток «Денсаулык» на основе лимона, компот из свежих яблок, чай «каркаде». Среди новых блюд – паста болонье­зе, шницели из птицы, ленивые голубцы, рыбные котлеты заменили на рыбные ежики с овощами. Новое меню приш­лось по вкусу школьникам, о чем можно судить по снижению объемов остатков на тарелках. Да и самим предпринимателям удобно работать по новому меню, так как оно адаптировано под условия региона.

Как отмечает руководитель ассоциации, серьезным шагом в обеспечении безопас­ности и качества питания детей стало требование нового стандарта о недопущении передачи столовых частных детских дошкольных организаций в субаренду. Это позволит лучше контролировать работу кухонь в детских садах.

На сегодня в каждой школе создается бракеражная комиссия, состав и план работы которой утверждаются приказом руководителя организации образования. В ее состав входят представители администрации школы, родительского комитета, медицинский работник. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО и его территориальные управления продолжают проведение обучающих семинаров для администраций, медицинских работников организаций образования и поставщиков услуг, разъясняют требования нового стандарта питания.

По данным областного управления образования, в настоящее время горячим питанием обеспечен 56 461 западноказахстанский школьник, из них 50 359 – ученики 1–4-х классов. Остальные – ребята из семей, получающих адресную социальную помощь, из семей, где доход ниже прожиточного минимума, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями, из многодетных семей, пострадавшие в результате ЧС. Для обеспечения прозрачности предоставления бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся в 95 общеобразовательных школах внедрены автоматизированные программно-аппаратные комплексы (АПК). В остальных используется приложение «Бизнес-кошелек» как альтернативный механизм учета. Работа по внедрению АПК ведется поэтапно. На следующий год запланировано установить комп­лексы в 90 школах региона.

По оценкам экспертов, строгое соблюдение требований в сфере питания будет способствовать снижению детского ожирения на 10–15%, диабета второго типа – на 10–20%, артериальной гипертензии – на 8–18% и других хроничес­ких заболеваний – на 5–15%. Заявка более чем актуальная, ведь, согласно последним данным ВОЗ, 21% казахстанских детей в возрасте 6–9 лет имеют избыточный вес. При этом распространенность ожирения продолжает расти. Только в ЗКО за семь месяцев этого года среди детей зарегистрированы 71 случай сердечно-сосудистых заболеваний, 47 случаев ожирения, 15 – сахарного диабета. Новый стандарт школьного питания – неотъемлемая часть национальной стратегии по укреплению здоровья населения и устойчивому развитию страны.