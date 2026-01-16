На четвертом заседании Национального курултая, состоявшемся в марте 2025 года в Бурабае Акмолинской области, Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на реализацию проекта «Келешек мектептері». Он напомнил, что эта программа стартовала в 2023 году и направлена на ликвидацию дефицита ученических мест, аварийных школ и трехсменного обучения. По словам Президента, Акмолинская область первой завершила возведение всех запланированных в рамках проекта школ. В регионе открылись образовательные учреждения на более чем 12 тыс. ученических мест. Однако в остальных областях, как заметил Глава государства, темпы строительства не радуют, и поручил Правительству и Фонду «Самрук-Қазына» активизировать эту работу. Касым-Жомарт Токаев добавил, что также необходимо в течение трех лет модернизировать 1 300 школ, включая 900 на селе.

Исполняя поручение Президента, во всех регионах страны к началу учебного года местные власти один за другим открывали объекты. Так, по данным, предоставленным пресс-службой Министерстве просвещения, в рамках «Келешек мектептері» в 2025 году завершено строительство 112 школ на 206 тыс. ученичес­ких мест. Более 40% из них расположены в сельской местности. Всего по республике за все время реализации проекта построили 217 школ, рассчитанных на обучение 460 тыс. учащихся. Из них 84 школы открыты в селах.

В целом по итогам 2025 года в стране завершено строительство 162 школ почти на 236 тыс. ученических мест. Они строились за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования, республиканского и местного бюджетов, а также привлечения частных инвестиций. Благодаря этому решены проблемы 27 трехсменных, 11 аварийных школ, удалось устранить дефицит 160 тыс. ученических мест.

Также проведены масштабные работы по улучшению инфраструктуры учебных заведений. Программу реновации прошли 209 школ, модернизирована одна тысяча сельских средних общеобразовательных учреждений. Сделан капитальный ремонт, обновлена материально-техническая база. Сельские школы обеспечены 1 196 современными предметными кабинетами.

Напомним, что строительство школ по проекту «Келешек мектептері» ведется по единому стандарту. Главное преимущество – создание удобной и эргономичной среды, которая полностью ориентирована на потребности учеников. В школах нового формата уже при запуске имеются современная мебель, учебное оборудование и системы безопасности. При проектировании предусмотрены отдельные блоки для учащихся старших и начальных классов, четыре спорт­зала, футбольные и баскетбольные поля. Для удобства учеников предусмотрены индивидуальные шкафы. Все школы оснащены кабинетами физики, химии и био­логии, лабораториями STEM и робототехники, мастерскими по трудовому обучению, музыкальными и хореографическими залами, коворкинг-пространствами.

К примеру, осенью 2025 года мы посетили столичную школу № 113, построенную в рамках проекта «Келешек мектептерi». Как отметила директор Сәуле Ескендір, новый объект образования решил проблему нехватки ученических мест в быстрорастущем районе Сарайшык. Учебное заведение рассчитано на две тысячи мест.

Ученики могут заниматься в стенах школы исследованиями, собирать роботов, петь, танцевать, играть в баскетбол, развивать актерские или ораторские навыки. Помимо современных предметных кабинетов и лабораторий, нас удивили кабинеты технологий. Для девочек здесь соорудили настоящую кухню с печью, плитой, шкафами и столовыми приборами. На уроках будущие кулинары готовят выпечку и сладости. А мальчишки в другом кабинете осваивают деревообработку, выжигание и гончарное дело. Все необходимое оборудование и материалы у них под рукой.

Для детей с особыми образовательными потребностями открыли специальные кабинеты инклюзии, где психологи, логопеды и дефектологи помогают им и учиться, и творчески развиваться.

Отдельное внимание привлек­ла внедренная в школе система Alaqan – инновационная биометрическая технология. Она сканирует ладони учащихся и педагогов при входе, выходе и посещении столовой. Благодаря системе родители могут отслеживать посещаемость через приложение, она также интегрирована с библиотекой, столовой и остальной школьной инфраструктурой.

Одна из целей проекта – устранение неравенства в образовании между городскими и сельскими школами, поэтому особое внимание уделяется регионам с высокой плотностью населения. Большая часть строящихся объек­тов, помимо Астаны и Алматы, приходится на Алматинскую, Туркестанскую, Мангистаускую и Кызылординскую области. В зависимости от потребностей предусмотрено строительство учебных заведений различной мощности: от 300 до 2,5 тыс. мест.

Важный аспект проекта – ранняя профориентация учеников. Уже в начальной школе детей знакомят с различными профессиями, проводят игры и конкурсы. А с седьмого класса у школьников появляются наставники. Вместе с ними ребята составляют планы обучения, посещают мастер-классы и пробуют себя в разных профессиях. В итоге к выпускным классам ученик подходит с четким пониманием того, кем он хочет быть и где желает учиться. В рамках программы «Адал азамат» ребят учат быть справедливыми, честными, прививают уважение к старшим, труду, ответственному отношению к делу. Также обучают практическим навыкам, чтобы молодежь могла лучше адаптироваться к жизни.

Проект «Келешек мектептері» – это не только строительство новых зданий, но и подготовка учителей. Национальная академия образования им. И. Алтынсарина оказывает методическую поддержку школам нового формата. Например, с 5 по 8 января во всех регионах страны на базе Назарбаев Интеллектуальных школ и лицеев «Білім-инновация» прошли курсы повышения квалификации и мастер-классы для педагогов. Программа обучения охватывала преподавание физики, химии, биологии и информатики, основы применения искусственного интеллекта, а также методические подходы к реализации единой программы воспитания «Адал азамат». Также были организованы семинары по темам «Современная школьная лаборатория. Практические навыки для учителя» и «Воспитательная экосистема. Практические решения». В них участвовали директора школ проекта «Келешек мектептері», их заместители, а также около 1 700 педагогов из 170 школ.

В новых учебных заведениях внедряются принципы эффективного управления. Приоритет при назначении директоров отдается участникам проекта «1 000 лидеров изменений в образовании». Как отметили в Минпросвещения, в будущем успешные управленческие практики и образовательные стандарты, опробованные в «Келешек мектептері», масштабируют на всю республику.