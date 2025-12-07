Месси установил новый рекорд по числу трофеев в футболе

Футбол
147

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси укрепил статус самого титулованного футболиста в мире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

©x.com/InterMiamiCF

В матче против "Ванкувера" он помог своему клубу впервые в истории стать чемпионом американской футбольной лиги МЛС.

Таким образом, Месси выиграл 48 трофеев в карьере:

Сборная Аргентины: 6
"Барселона": 35
ПСЖ: 3
"Интер Майами": 4

В подсчёте трофеев Месси есть небольшие расхождения: одни источники указывают 47 титулов, другие — 48. Например, "Интер Майами" получил приз за победу в Восточной конференции МЛС, но он не считается официальным, поэтому его не учитывают некоторые издания.

Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. В октябре он продлил контракт с клубом до 31 декабря 2028-го. В нынешнем сезоне он провёл 49 матчей, забил 43 гола и сделал 26 результативных передач.

#рекорд #Месси

Популярное

Все
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Фигуристка Самоделкина завоевала «бронзу» на турнире в Хорватии
Трамп получил премию мира ФИФА
Батырхан Толеугали выиграл золотую медаль молодежного ЧМ по таеквондо
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Месси установил новый рекорд по числу трофеев в футболе
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане

Читайте также

«Кайрат» обыграл бельгийский «Спортинг-Андерлехт»
Футбольную академию строят в Жамбылской области
Так держать, молодежь!
УЕФА одобрила запрос «Кайрата» о переносе матча с «Олимпиак…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]