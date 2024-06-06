Места для жертвоприношений на Курбан айт определили в Астане

В преддверии мусульманского праздника Курбан айт на столичных рынках проверили соблюдение санитарных норм в местах жертвоприношения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в связи с празднованием священного праздника Курбан айт, который в этом году отмечается с 17 по 19 июня, акимат Астаны определил места для проведения жертвоприношений:

- Рынок «Шанхай» - Рынок «Баракат» (ул. А-369, 10)

- Рынок «Жайлау» (ул. С-754, зд. 1)

- Рынок «Шолпан-ата» (шоссе «Алаш», 27/2)

- ЖМ Железнодорожный (ул. Акжар, 20)

Отметим, что владельцев сельскохозяйственных животных, реализаторов и хозяев мест убоя просят соблюдать ветеринарно-санитарные требования, утвержденные приказом МСХ РК от 27 апреля 2015 года № 7-1/370.

Так, убой сельскохозяйственных животных должен проводиться на убойных пунктах, мясоперерабатывающих предприятиях или убойных площадках с учетными номерами, присваиваемыми в соответствии с правилами.

«Сегодня мы провели встречу с владельцами объектов забоя для обсуждения соблюдения ветеринарно-санитарных требований. Убой животных на местах, не имеющих разрешительных документов 2 категории, запрещен», — сказал государственный ветеринарно-санитарный инспектор, главный специалист Мелис Кайнулдаев.

К слову, в этом году Курбан айт выпадает на понедельник – 17 июня. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд – 15, 16 и 17 июня.