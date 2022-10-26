Места на нижних полках станут дороже верхних в поездах Казахстана

АО "Пассажирские перевозки" сообщило о вводе дифференцированного подхода к стоимости билетов на верхние и нижние места в вагонах поездов с 1 декабря, передает Kazpravda.kz.

Разница стоимости проезда между верхними и нижними полками составит 20%.

Нижние места будут стоить дороже в следующих пассажирских поездах:

- №111/112 "Алматы – Мангистау";

- №51/52 "Алматы – Уральск";

- №105/106 "Алматы – Петропавловск";

- №71/72 "Астана – Шымкент";

- №29/30 "Алматы – Атырау".

"Проект реализуется с целью равномерного распределения мест в вагоне, а также для удовлетворения спроса пассажиров на нижние места", - пояснили в компании.