Место крушения самолёта в Актау взяли под усиленную охрану

Фото: 24.kz

В Актау на месте крушения самолёта азербайджанских авиалиний продолжают работать спасатели, следователи и криминалисты. В районе падения воздушного судна установлены палатки, а прилегающая территория взята под усиленную охрану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как отмечается, съёмочная группа телеканала работает в столичном оперативном штабе.

- В оперативном штабе никто не спал. Работа здесь продолжается до сих пор. Сюда поступает вся информация с места трагедии. В составе штаба: представители МЧС, МВД, Минтранспорта, Минздрава, Министерства иностранных дел и других служб. Есть и психологи. Они принимают звонки, поступающие на горячую линию. В правительстве Казахстана и акимате Мангистауской области заверили, что семьям погибших в авиакатастрофе будет оказана вся необходимая помощь. Касается это и транспорта, и размещения, и питания, - сообщил специальный корреспондент Рауль Габитов.

Расследование причин трагедии продолжается. Специалисты уже смогли обнаружить бортовой самописец. Его приобщили к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта».

Напомним, накануне в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау.

По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Пока точных данных о погибших нет.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Представители Азербайджана направились в Казахстан для расследования ЧП.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнование главе Азербайжджана, он также поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

По данным МЧС, в результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. По данным Минздрава, на месте происшествия было 4 погибших.

Из доставленных в больницу 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, гражданство 3 человек уточняется.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК предоставило информацию по гражданам Республики Казахстан, погибшим в авиакатастрофе.