фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

В начале своего выступления на форуме Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств.

– Встреча имеет особое значение, поскольку проходит в самом сердце Европы. Это яркое подтверждение нашей нерушимой дружбы. Мы последовательно укрепляем единство наших государств, храним общие исторические корни, традиции и культурные ценности, – подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что форум, который проходит под девизом «Место встречи Востока и Запада», отвечает интересам и стратегическим целям стран тюркского мира. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в нынешней сложной геополитической ситуации сотрудничество в рамках организации приобретает исключительную актуальность.

Президент рассказал о работе, проводимой Казахстаном для развития связей с партнерами по объединению.

В частности, назначен пос­тоянный представитель нашей страны при Организации тюркских государств. Кроме того, по словам Главы государства, в ближайшее время Казахстан планирует открыть Постоянное представительство. В Астане 11–12 июня состоится XIV пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств. По инициативе Казахстана на прошлой неделе была создана Консультативная платформа избирательных органов ОТГ, ее первое заседание успешно прошло в древнем Туркестане.

В этом году город Актау объяв­лен культурной столицей тюркского мира, в рамках исполнения этой почетной миссии уже начата реализация конкретных мероприятий. Кроме того, по согласованию сторон с июня текущего года Алматы станет молодежной столицей ОТГ.

– Таким образом, мы активно работаем во имя укрепления тюркского единства, – заявил Президент Казахстана.

Выступая на саммите, Глава государства обратил внимание участников встречи на важность соблюдения соглашений, достигнутых государствами ОТГ.

– Еще один крайне важный вопрос – это необходимость строгого следования документам и правилам, принятым в рамках нашей организации. Нормы, установленные во всех договоренностях, касающиеся как процедурных аспектов, так и политических или экономических вопросов, необходимо уважать и неукоснительно исполнять, – подчеркнул он.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев затронул ситуацию в глобальной торговле, которая претерпевает серьезную трансформацию в связи с изменением тарифной политики. Он напомнил, что такого рода обстоятельства порож­дают как вызовы, так и новые возможности, и предложил для преодоления трудностей объединить усилия в таких ключевых секторах, как промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.

Президент назвал стратегичес­кой задачу превращения Среднего коридора в транспортный мост между Востоком и Западом. Казахстан, по его словам, принимает меры по цифровизации процедур на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном, упрощению транзита и модернизации логистической инфраструктуры, включая открытие третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем. Он призвал входящие в ОТГ страны к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе по направлению Север – Юг, что позволит существенно укрепить позиции тюркского региона как ключевого транзитного хаба.

Президент также подчеркнул необходимость использования потенциала организации для диверсификации цепочек поставок нефти, газа, урана и других товаров. Он выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку усилий Казахстана, направленных на увеличение экспорта нефти в Европу.

Кроме того, Глава нашего государства отметил, что в последнее время международные эксперты обсуждают инициативу по строительству Транскаспийского нефтегазопровода. По его словам, такие масштабные проекты требуют скоординированных действий на транснациональном уровне.

В числе перспективных направлений взаимодействия Касым-Жомарт Токаев также выделил цифровизацию и информационные технологии. Он сообщил о начале прокладки оптоволоконного кабеля через Каспийское море, что позволит значительно усилить цифровую связанность в регионе.

– Необходимо активизировать торговлю между нашими странами и расширить ее ассортимент. В прошлом году объем торговли Казахстана с партнерами по организации достиг 11,4 миллиар­да долларов, что составляет 8 процентов всего внешнеторгового оборота нашей страны. Это неплохой показатель, но его можно увеличить. В этой связи предлагаю разработать специальный документ, направленный на развитие торговли, – сказал Президент.

В выступлении также была отмечена необходимость углуб­ления сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В данном контексте Глава государства предложил наладить взаимодействие ОТГ с Исламской организацией по продовольственной безопас­ности.

Особого внимания, по мнению Президента, требует совместное реагирование на участившиеся природные катастрофы. В качестве примера он привел заметное снижение уровня Каспийского моря, что оказывает серьезное негативное влияние на экологию, экономику и качество жизни. В этой связи Глава государства приз­вал тюркские страны к проведению совместных исследований и выработке общих экологических решений, сообщила пресс-служба Президента.

В рамках заседания также выс­тупили Премьер-министр Венг­рии Виктор Орбан, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

По итогам саммита, как сообщила пресс-служба Президента, главы государств приняли ряд документов. В их числе Будапештская декларация Организации тюркских государств, Заявление Совета глав государств по Афганистану, Решение о присоединении Республики Узбекистан к Фонду тюркской культуры и наследия, Решение о продлении срока полномочий Генерального сек­ретаря Организации тюркских государств.