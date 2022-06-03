Металл покоряется умелым

С первых минут трудно поверить, что все изящество линий, воплощенных в кованом металле, рождено между молотом и наковальней в обычной сельской кузнице.

Более того, дом и двор кузнеца Александра Князева из села Аршалы напоминает некую «выставочную» территорию, украшенную изделиями художественной ковки. Удивлять этот дом начинает еще при подходе к нему: забор, ворота и калитка его сами по себе напоминают произведение прикладного искусства, нежели ограждение.

Шагнув во двор, сталкиваешься с… паровозом, не настоящим, конечно, а с его уменьшенной копией. Как признался Александр, собрал он его и выковал из разного железного хлама, которого в свое время было много во дворе. И получился такой вот красавец на рельсах. Им любуются не только дети...

Проходим вглубь двора и видим роскошную кованую скамейку, у которой деревянное только сиденье, а все остальное – из-под кузнечного молота. Такие же удивительные стол, кресла-качалки и даже светильник выкованы мас­тером и украшают двор. Список этих поделок можно продолжить.

Александр Князев рассказал, что родился и вырос в селе Аршалы. После девятого класса выбрал рабочую специальность и сдал документы в местный колледж. В течение трех лет параллельно со школьными предметами обу­чался ремеслу газоэлектросварщика. После получения «корочек» почти случайно устроился работать в столице на кузнечном производстве.

– Вначале я работал по своей специальности – сварщиком, – рассказал сельский кузнец. – Но постепенно заинтересовался ковкой металла и приобщился к кузнечному делу. Спустя три года решил построить в Аршалы собственную кузницу и работать самостоятельно. В моем деле важно постоянно придумывать что-то новое. Поэтому до того, как начинается работа по изготовлению какого-то конкретного изделия, оно рождается в моей голове. Обдумываются его детали и общий рисунок, в общем, идет твор­ческий поиск.

Как выяснилось, спрос на художественную ковку достаточно высок. Поэтому и заказами мастер не обделен. Кроме того, он проводит мастер-классы по художественной ковке. Причем желающих приобщиться к старинному ремеслу всегда с избытком. Многие приезжают для этого в Аршалы из других городов страны.

– Это необычное развлечение для тех, кому по душе атмосфера кузницы, – говорит мастер. – Я объясняю, показываю им «азы» кузнечной ковки. После чего обу­чаемые люди получают возможность своими руками выковать какую либо вещь – ложку, ножик... Надо видеть счастливые лица взрослых мужиков, у которых это получается! Они с гордостью везут выкованную вещицу домой, чтобы показать родным, друзьям.

Лет семь назад для кузницы был куплен пневматический молот, тот, что может автомати­чески бить с нужной силой по раскаленному куску железа одним нажатием кнопки и избавляет от тяжелого труда людей у наковальни. Однако этот агрегат большей частью стоит без дела: кузнец предпочитает работать ручным молотом и молоточком. Правда, есть у него в помощниках и молотобоец.

На нем – удары тяжелым молотом по раскаленному железу, на мастере – ювелирная часть работы: он «доводит» заготовку до нужной формы более легким молоточком. Так работали у горна и 100, и 200 лет назад…

Звонкий стук по наковальне, различающийся своими тонами, – что «музыка» сельской кузницы, в которой исполняют и обычные деревенские заказы, могут «оттянуть» (заострить) зубья бороны, починить садовый инвентарь.

Как известно, в былые времена сельская кузница всегда была центром местной жизни. Весь железный сельскохозяйственный инвентарь, бытовые вещи выковывались, чинились руками кузнеца. Ну а без той же бороны, плуга, лопаты мог нарушиться весь крестьянский уклад. Поэтому, как ни крути, от кузницы зависела вся сельская округа, а человек у молота и наковальни был всегда уважаем.

Иное дело в ХХI веке, редкое село смогло сохранить свою кузницу. Однако в Аршалы для нее нашлась «ниша». Для этого Александру Князеву пришлось круто обновить профиль старинного ремесла, придать ему новое содержание в виде художественной ковки. Оттого его кузница живет, она дарит людям красоту, и это замечательно.