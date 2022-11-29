Мэтры и новички

Презентацию сборника организовали в областной библиотеке им. А. С. Пушкина. Читатели с любопытством брали в руки томики, только что вышедшие из печати. Листали страницы, пахнущие свежей типографской краской.

В пилотный выпуск вошли произведения 28 авторов на казахском и русском языках. Как пояснили в Пушкинке, при составлении альманаха наряду с известными восточно-казахстанскими литераторами редколлегия обратилась также к начинающим авторам. Сам сборник задуман его организатором – областным филиалом Союза писателей Казахстана в качестве площадки для представления новых литературных талантов и, конечно же, возвращения имен восточно-казахстанских писателей, когда-то активно издававшихся.

– В первый номер Tŏr Altai вошли проза и поэзия, – пояснил главный редактор издания, писатель Алибек Кантарбаев. – Здесь опубликован отрывок из романа-дилогии классика казахской литературы Калихана Ыскака «Келмес күндер елесі». Можно прочитать «Криминальные истории в природе» нашего известного орни­толога и писателя-натуралиста Бориса Щербакова. Для любителей поэзии есть подборка стихотворений Бахытжан Раисовой, Клима Первушина, Аскерхана Актая, Мерея Карта и других наших талантливых поэтов.

В будущие выпуски альманаха, помимо художественных произведений, могут войти публицистика, литературная критика, переводы, исторические и литературоведческие исследования.

Первый тираж Tŏr Altai вышел в свет при поддержке областного акимата. В дальнейшем редакция надеется привлечь спонсоров, неравнодушных к творческой и духовной жизни в стране.