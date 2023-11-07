Между Национальной гвардией и центром дополнительного образования министерства просвещения подписан двухсторонний меморандум

В Астане между Республиканским учебно-методический центром дополнительного образования министерства просвещения Республики Казахстан и Главным командованием Национальной гвардии Республики Казахстан заключен двухсторонний меморандум о сотрудничестве.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В ходе состоявшейся встречи Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов и директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Раиса Шер обсудили вопросы двустороннего взаимодействияи подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

– Этот важный стратегический союз направлен на формирование у подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Он также направлен на адаптацию молодежи к выполнению конституционных задач по защите гражданского долга и интересов Родины, – отметил генерал-майор Кайрат Умбетов.

Для обмена опытом в перспективных планах обеих сторон проведение на регулярной основе совместных мероприятий, вебинаров и мастер-классов, курсы повышения квалификации для педагогов и специалистов, руководителей военно-патриотических клубов.

– В результате общего соглашения с руководством Главного командования Национальной гвардии мы будем организовывать конкурсы, игры, конференции, круглые столы и другие мероприятия по вопросам развития военно-патриотического направления. Будем также обмениваемся информацией о проводимых или реализованных мероприятиях. Мы уверены, что такое тесное сотрудничество принесет пользу каждой из сторон, – сказала Раиса Шер.

Отметим, что в 2023 году военно-патриотическому движению «Жас Бүркіт» исполняется 20 лет. В данное патриотическое движение вовлечены учащиеся 59 школ и 3 колледжей страны. На сегодня офицеры войск правопорядка проводят занятия в 108 классах для более чем 2000 детей и подростков.