Между небом и землей

Фестиваль воздушных шаров «Шексіз аспан» впервые прошел в Актобе.

И это не привычные надувные шарики, без которых не обходится ни один наш праздник, а огромные в 32 метра высотой ярко-пестрые аэростаты, поднимающиеся газовым пламенем на 40–70 метров над землей. Удивительное чудо решило подарить актюбинцам руководство облас­ти, а реализовало идею управление предпринимательства.

Впервые полет аэростатов главный предприниматель региона Нурхан Тлеумуратов увидел в годы учебы по программе «Болашак» в Великобритании.

– Узнав, что подобные меро­прия­тия начали практиковать и в нашей стране, подумали, почему бы и нам не провести фестиваль, которого еще не было в Западном Казахстане. В этом мы в первую очередь видим популяризацию туристического потенциала нашей области. В дни запуска аэро­статов съезжаются не только местные жители, но и люди из соседних областей. Это мы видим по реакции в соцсетях. Так, выразили желание приехать к нам гости из Уральска, Костаная, Кызылорды, Усть-Каменогорска, Оренбурга, Орска, среди них есть и тревел-блогеры из Кыргызстана, Узбекистана, России, – рассказывает руководитель управления предпринимательства.

Нурхан Тлеумуратов добавляет, что при положительных отзывах мероприятие может стать традиционным. В будущем будут учтены все моменты «первого блина», да и количество аэростатов может увеличиться, ведь в Казахстане их в пределах тридцати на сегодня.

И хотя проведение фестиваля финансируется из областного бюджета, полеты решено было сделать платными. Билет для взрослых стоил четыре тысячи тенге, для детей – две тысячи.

Во-первых, платная основа воздушного путешествия дисциплинировала публику – никакой давки из желающих бесплатно взмыть в небо не наблюдалось. Во-вторых, все вырученные средства передадут Жансель Сагиндыковой, которая нуждается в срочной операции. Тяжелобольная девочка уже вылетела на лечение. Волонтерское движение «Добро» предложило поддержать ее, и акимат откликнулся.

Отозвались на добрую инициативу и сертифицированные пилоты. Они привезли с собой ровно десять шаров. С раннего утра приступили к подготовке к полетам. А пока привязали аэростаты на заранее завезенные к ипподрому бетонные блоки. Примеривались к ветру, в выходные его скорость была в пределах трех-четырех метров в секунду, что было, как отметили сами воздухоплаватели, близко к идеальному.

– В 2013 году во время командировки в Бурятию впервые увидел, как вдоль дороги пролетел аэростат, и сразу захотел познакомиться с ним поближе. Мне устроили такую возможность и даже дали взлететь на нем. Вернувшись в Шымкент, показал друзьям видео, они поддержали мое новое увлечение. Сегодня замечательная погода, словно небеса поддерживают нас. Актюбинцам повезло. Но если ветер ускорится, то шары опустим, – сразу предупредил Бактияр Жаниманов.

Далее он рассказал, что в среднем один тепловой аэростат обходится его владельцу в 12,5 млн тенге, удовольствие это дорогое. Самый длительный полет Бактияра случился однажды на 35 км в окрестностях Шымкента, второй раз над Туркестаном пролетал над мавзолеем Ахмеда Яссауи. Он участник подобных фестивалей в Казахстане, России, Узбекистане, Таджикистане. Мечтает повысить квалификацию в турецкой Каппадокии, где в день взлетают ввысь до ста шаров. Необычным делом отца увлечены и дети, один из них приехал в Актобе.

– Уже десятый год в Казахстане занимаемся аэростатами, но это дело все еще недостаточно развито. Все пилоты проходят специальное обучение в клубах воздухоплавателей, в основном в России. Полет шаров сильно зависит от погоды, поэтому тесно сотрудничаем с метеорологами, – добавляет Бактияр.

Ему, после множества полетов, трудно определить чувство, которое он испытывает от хобби.

– Это больше, чем известное словосочетание «небо манит». Кайф не описать. Лучше вы сами прямо сейчас поднимитесь и ощутите чувство парения над землей, – вдруг предлагает он.

Буквально через несколько минут я отрываюсь от земли – и дух захватывает, как от резкого подъема в лифте. Снизу драконовые звуки издает механизм, выпускающий внутрь шара пламя, а ты смотришь вниз и радуешься просторам, родным очертаниям Актобе.

Плавно спускаемся. Другие «пассажиры», как только корзина коснулась земли, резко выскакивают, не дожидаясь полной остановки. Пилот не успевает притормозить их и расстраивается, ведь такие действия очень опасны. Чтобы найти баланс, вновь, уже вдвоем, поднимаемся ввысь и приземляемся правильно.

К этому моменту площадь возле ипподрома наполняется. Организаторы фестиваля продумали бесплатный проезд для всех желающих, рядом проходит и один из городских автобусных маршрутов.

В основном сюда везут детей. Весь день здесь работают детские аттракционы, развернута ярмарка изделий прикладного искусства. Организованы мастер-классы по мыловарению, изготовлению мороженого, вязанию и другие. Оборудованы пять фотозон, где участники могли сделать красивые фотографии на память. Например, на фоне огромного стога сена или рядом с «единорожкой». Можно прокатиться на лошади или пони. Проголодавшись, отправиться в зону общественного питания, фудкорта. Гремит музыка, стараются диджеи, зорко отслеживают ситуацию полицейские, медики и спасатели.

Вечер выдался еще активнее. Теперь среди публики все больше молодежи. Для них открыли кинотеатр под открытым небом. На импровизированной сцене выступали танцевальные и музыкальные коллективы города. Эмоции стали зашкаливать, когда на сцену один за другим стали подниматься звезды казахстанской эстрады – Мирас Жугунусов, Мархаба Саби и AMRE (Ернар Садирбаев).

Двухдневный фестиваль воздушных шаров завершился в полночь фейерверком. Рассказывая об этом событии, блогеры наверняка вспомнят и о поездке в Каргалинский и Байганинский районы, где им показали Волчий водопад и меловые горы Актолагай – визитные карточки Актюбинской области.