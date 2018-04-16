Международная панорама

Генсек говорит об угрозах

Климатические изменения – одна из наиболее серьезных угроз для нашей планеты, поскольку она приведет к разрастанию масштабов всех существующих глобальных проблем. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Человечество столкнулось с проблемой, которая способна уничтожить результаты всех наших стараний. Изменения климата – глобальная угроза, и она способна привести к разрастанию прочих проблем, включая бедность, гуманитарные кризисы, конфликты и столкновения», – подчеркнул он.

Генсек, как сообщает ТАСС, напомнил, что в 2015 году было подписано Парижское соглашение по климату, однако его реализация идет гораздо медленнее, чем наблюдаемые в мире нежелательные трансформации многолетних режимов погоды. «Я по-прежнему наблюдаю за обильными инвестициями и субсидиями в углеводородные энергоресурсы, а не в экологически чистые альтернативные источники энергии», – резюмировал Гутерриш.

Последствия налоговой реформы

Годовые показатели дефицита бюджета США с 2020 года будут превышать 1 трлн долларов из-за последствий налоговой реформы и увеличения государственных расходов, свидетельствуют оценки Бюджетного управления американского Конгресса (Congressional Budget Office, CBO), на которые ссылается INTERFAX.RU.

Согласно прогнозу CBO, дефицит бюджета США в 2018 году составит 804 млрд долларов – это на 242 млрд долларов выше летних оценок. В 2020-м показатель превысит 1 трлн, этот прогноз также более чем на 200 млрд выше предыдущего.

Как полагают в CBO, дефицит бюджета США будет устойчиво расти с 2020 года в течение всего десятилетия.

Как ожидается, дефицит бюджета США к 2022 году достигнет 5,1% ВВП – показатель поднимался до этого уровня лишь пять раз за последние 50 лет.

В отпуск – в космос

В 2021 году американцы откро­ют первый в мире отель в космосе, сообщает Sky News.

В Сан-Хосе, Калифорния, обсудили запуск проекта под названием «Станция Аврора» (Aurora Station). Предполагается, что шесть человек, включая членов экипажа, смогут отправиться в 12-дневное путешествие в космос.

Пассажиры станции проведут отпуск в невесомости, наслаж­даясь видами Земли с расстояния 322 километра. Благодаря этому за один день можно будет наблюдать в среднем 16 рассветов и закатов. Также гостям Orion Span предложат принять участие в научных исследованиях.

Стоимость 12-дневного проживания на станции составит 9,5 млн долларов. Перед поездкой туристы должны будут пройти трехмесячное обучение.

Казнят из-за наркотиков

Организация Amnesty International подсчитала число смертных приговоров, приведенных в исполнение, в мире за 2017 год. Из 993 исполненных приговоров казни, связанные с наркотиками, составляют 272 (27%), сообщает «Русская служба Би-би-си».

В целом большинство казней были осуществлены в Иране и Саудовской Аравии. При этом по количеству приведенных в исполнение смертных приговоров Иран стоит на втором, а Саудовская Аравия на третьем месте. В число лидеров также вошли Ирак и Пакистан. На эти четыре страны пришлось 84% всех исполненных высших мер наказания.

На первое место организация Amnesty International ставит Китай, однако Пекин официально не публикует данные о смертных приговорах. В связи с этим в докладе подчеркивается, что приведенные организацией цифры включают в себя лишь небольшую часть казненных во всем мире.