Свежий выпуск
Международная панорама
Подготовил Николай Сергеев

Генсек говорит об угрозах

Климатические изменения – одна из наиболее серьезных угроз для нашей планеты, поскольку она приведет к разрастанию масштабов всех существующих глобальных проблем. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Человечество столкнулось с проблемой, которая способна уничтожить результаты всех наших стараний. Изменения климата – глобальная угроза, и она способна привести к разрастанию прочих проблем, включая бедность, гуманитарные кризисы, конфликты и столкновения», – подчеркнул он.

Генсек, как сообщает ТАСС, напомнил, что в 2015 году было подписано Парижское соглашение по климату, однако его реализация идет гораздо медленнее, чем наблюдаемые в мире нежелательные трансформации многолетних режимов погоды. «Я по-прежнему наблюдаю за обильными инвестициями и субсидиями в углеводородные энергоресурсы, а не в экологически чистые альтернативные источники энергии», – резюмировал Гутерриш.

Последствия налоговой реформы

Годовые показатели дефицита бюджета США с 2020 года будут превышать 1 трлн долларов из-за последствий налоговой реформы и увеличения государственных расходов, свидетельствуют оценки Бюджетного управления американского Конгресса (Congressional Budget Office, CBO), на которые ссылается INTERFAX.RU.

Согласно прогнозу CBO, дефицит бюджета США в 2018 году составит 804 млрд долларов – это на 242 млрд долларов выше летних оценок. В 2020-м показатель превысит 1 трлн, этот прогноз также более чем на 200 млрд выше предыдущего.

Как полагают в CBO, дефицит бюджета США будет устойчиво расти с 2020 года в течение всего десятилетия.

Как ожидается, дефицит бюджета США к 2022 году достигнет 5,1% ВВП – показатель поднимался до этого уровня лишь пять раз за последние 50 лет.

В отпуск – в космос

В 2021 году американцы откро­ют первый в мире отель в космосе, сообщает Sky News.

В Сан-Хосе, Калифорния, обсудили запуск проекта под названием «Станция Аврора» (Aurora Station). Предполагается, что шесть человек, включая членов экипажа, смогут отправиться в 12-дневное путешествие в космос.

Пассажиры станции проведут отпуск в невесомости, наслаж­даясь видами Земли с расстояния 322 километра. Благодаря этому за один день можно будет наблюдать в среднем 16 рассветов и закатов. Также гостям Orion Span предложат принять участие в научных исследованиях.

Стоимость 12-дневного проживания на станции составит 9,5 млн долларов. Перед поездкой туристы должны будут пройти трехмесячное обучение.

Казнят из-за наркотиков

Организация Amnesty International подсчитала число смертных приговоров, приведенных в исполнение, в мире за 2017 год. Из 993 исполненных приговоров казни, связанные с наркотиками, составляют 272 (27%), сообщает «Русская служба Би-би-си».

В целом большинство казней были осуществлены в Иране и Саудовской Аравии. При этом по количеству приведенных в исполнение смертных приговоров Иран стоит на втором, а Саудовская Аравия на третьем месте. В число лидеров также вошли Ирак и Пакистан. На эти четыре страны пришлось 84% всех исполненных высших мер наказания.

На первое место организация Amnesty International ставит Китай, однако Пекин официально не публикует данные о смертных приговорах. В связи с этим в докладе подчеркивается, что приведенные организацией цифры включают в себя лишь небольшую часть казненных во всем мире.

Популярное

Все
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Когда доходы ниже средних
Дорогу молодым
К архитектуре интеллектуального архива
Льется жижа из-под крана
Обещанного три года ждут?
Укрощение инфляции
Названа причина обрушения школы в Кызылординской области
Рабочие места для горожан
С юности – острословы
Плыви, беги, крути
В поддержку бездомных животных
Ни дня без наград
Ньюкасл в… стакане воды?
В копилке «серебро» и «бронза»
Итоги созидательной синергии
Особый подход
Небеса подождут
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Украли то, не знаем что
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
К вопросу о регистрации политических партий
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
США готовы помочь Казахстану с возвратом похищенных активов
Десятки человек ночью пришли к дому переехавшего лошадь казахстанца
"Пьяная" дорожная разметка в Атырауской области рассмешила Казнет (видео)
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Свежий выпуск
Денис сыграл в финале
Свежий выпуск
В копилке «серебро» и «бронза»
Свежий выпуск
Особый подход
Свежий выпуск
Небеса подождут

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]