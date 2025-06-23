Международную сертификацию студентов впервые запустили в казахстанских колледжах

Образование
127
Дана Аменова
корреспондент

 Сертификаты Certiport признаются в 152 странах мира

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Год рабочих профессий внедряется новый инструмент признания профессиональных навыков студентов технического и профессионального образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По информации ведомства, система международной сертификации запустилась на базе платформы Certiport, и сейчас она в пилотном режиме доступна в пяти колледжах страны. Первый в стране авторизованный тестовый центр (CATC) открылся на базе НАО «Talap».

Certiport — международная платформа, специализирующаяся на профессиональной сертификации в сфере цифровых технологий и офисных программ. Она входит в структуру британской компании Pearson, одного из мировых лидеров в области образования.

Сертификаты Certiport признаются в 152 странах мира, включая США, Канаду, Европу, Азию, Австралию и Ближний Восток. Это означает, что казахстанские студенты колледжей могут подтвердить свои навыки по международным стандартам и получить признание со стороны зарубежных работодателей, возможность пройти стажировку за рубежом, конкурентное преимущество при поиске работы, а также доступ к глобальному рынку труда.

«Сегодня выпускникам колледжей все чаще требуются не только дипломы, но и подтверждение конкретных навыков. Международная сертификация открывает для них новые карьерные горизонты как в Казахстане, так и за его пределами», — пояснил директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Асет Муханбетов.

На сегодня экзаменационная сессия прошла на базе Высшего колледжа ASTANA POLYTECHNIC. По итогам четыре студента подтвердили свои профессиональные компетенции и стали обладателями международных сертификатов. В их числе IT-специалисты по кибербезопасности: Дмитрий Карпюк, Арсений Цыплаков, Рашид Хисматуллин, а также Әдемі Қабдолла — IT-специалист по JavaScript.

#Минпросвещения #колледжи #сертификация

Популярное

Все
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Два золота и серебро завоевала Ерекешева на юниорском ЧМ в Болгарии
Артефакты сельджуков нашли в Атырауской области
Французские эксперты подключились к исследованию озера Балхаш
Международную сертификацию студентов впервые запустили в казахстанских колледжах
Три человека стали жертвами сильного шторма в США
Чиновник Минпрома затягивал сроки согласования инвестпроекта
Вечер классической музыки прошел в Астане
Профессия — защищать: 33 года на страже правопорядка
Цифровую платформу для распределения соцпомощи тестируют в Казахстане
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Как идет строительство завода по производству стали в Жамбылской области
Олжас Бектенов обсудил с Ли Яньтао строительство нового завода в РК
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Турнир по тактическому многоборью выявил сильнейших среди команд спецназа МВД РК
Тариф почти как в столице
Журналистам показали строительство завода KIA в Костанайской области
Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы
Запретить покупку жилья за наличные предлагают в России
Госсоветник представил коллективу КИСИ нового директора
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал в Акорде Председателя КНР
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
Сильная жара и дожди в ближайшие дни придут в Казахстан
Китайская компания планирует перерабатывать пшеницу в Акмолинской области
Второй саммит «Центральная Азия – Китай»: главы государств подписали Астанинскую декларацию
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

ЕНУ занял 317-е место в мировом рейтинге университетов
Еще 145 офицеров выпустила Академия гражданской защиты МЧС …
Олимпиада IQanat: Дополнительные гранты для сельских детей …
«Келешек мектептері»: свыше 200 тысяч мест введут в новом у…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]