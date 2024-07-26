Международные инициативы «Ассамблея жастары» обсуждены в МИД Свежий выпуск 26 июля 2024 г. 4:00 3 Юлия Магер редактор отдела политики В Министерстве иностранных дел прошла рабочая встреча с представителями РОО «Ассамблея жастары» под председательством заместителя главы МИД РК Алибека Бакаева. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Встреча была организована в рамках реализации поручения Главы государства, данного на XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана касательно оказания всесторонней поддержки центральными государственными и местными исполнительными органами молодежным проектам и инициативам. В совещании приняли участие представители «Ассамблея жастары», Секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента, Министерства культуры и информации. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся определения перечня молодежных проектов РОО «Ассамблея жастары», направленных на продвижение казахстанской модели общественного согласия и единства на уровне международных организаций, а также создания новых возможностей для молодежи. Также рассмотрен ряд инициатив РОО «Ассамблея жастары», планирующихся к реализации в 2025-м – в год 30-летия АНК. Так, по информации АНК, молодежная структура ассамблеи намерена организовать презентацию деятельности АНК и «Ассамблея жастары» в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (в рамках отдельного мероприятия с участием руководства ЮНЕСКО). Кроме того, внесены предложения об оказании содействия по следующим направлениям: включение организации «Ассамблея жастары» в члены Глобального молодежного сообщества ЮНЕСКО и продвижение ее участия в работе Молодежного форума ЮНЕСКО в 2025 году; участие представителей молодежи АНК и презентация деятельности «Ассамблея жастары» в рамках Молодежного форума Экономического и Социального Советов ООН в Нью-Йорке; включение РОО в работу молодежных советов международных организаций. #МИД РК #АНК #Ассамблея жастары