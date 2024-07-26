Международные инициативы «Ассамблея жастары» обсуждены в МИД

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Юлия Магер
редактор отдела политики

В Министерстве иностранных дел прошла рабочая встреча с представителями РОО «Ассамблея жастары» под председательством заместителя главы МИД РК Алибека Бакаева.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Встреча была организована в рамках реализации поручения Главы государства, данного на XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана касательно оказания всесторонней поддержки центральными государственными и местными исполнительными органами молодежным проектам и инициативам.

В совещании приняли участие представители «Ассамблея жас­тары», Секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента, Министерства культуры и информации.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся определения перечня молодежных проектов РОО «Ассамблея жастары», направленных на продвижение казахстанской модели общественного согласия и единства на уровне международных организаций, а также создания новых возможностей для молодежи.

Также рассмотрен ряд инициа­тив РОО «Ассамблея жастары», планирующихся к реализации в 2025-м – в год 30-летия АНК.

Так, по информации АНК, молодежная структура ассамблеи намерена организовать презентацию деятельности АНК и «Ассамб­лея жастары» в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (в рамках отдельного мероприя­тия с участием руководства ЮНЕСКО).

Кроме того, внесены предложения об оказании содействия по следующим направлениям: включение организации «Ассамб­лея жастары» в члены Глобального молодежного сообщества ЮНЕСКО и продвижение ее учас­тия в работе Молодежного форума ЮНЕСКО в 2025 году; участие представителей молодежи АНК и презентация деятельности «Ассамблея жастары» в рамках Молодежного форума Экономического и Социального Советов ООН в Нью-Йорке; включение РОО в работу молодежных советов международных организаций.

#МИД РК #АНК #Ассамблея жастары

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