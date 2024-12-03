Международные мошенники обманули казахстанцев более чем на 100 млн тенге

Группа из 4 человек в соучастии с иностранными гражданами обманули более сотни жителей Жетісу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Они использовали разные схемы обмана и современные технологии, в частности приложения удаленного доступа (AnyDesk, Kenguru, Teamviewer) и т.д.

В группе имелся свой «Обнал центр», через который используя дропперов переводились денежные средства в криптовалюту.

При обыске по месту их жительства изъято 35 сотовых телефонов, 3 системных блока, 3 ноутбука, 2 пневматических пистолета и 3 люксовых авто с дорогостоящими номерами.

Проводится досудебное расследование в отношении 4 членов группы. Им грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет с конфискацией имущества.

Прокуратура области Жетісу предупреждает граждан, чтобы не стать жертвой мошенничества, необходимо воздержаться от предоставления персональных данных либо реквизитов банковских счетов третьим лицам.