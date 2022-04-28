Международный день охраны труда: Казахмыс улучшает промышленную безопасность

Ежегодно, к всемирному дню безопасности и здоровья на рабочем месте в группе «Казахмыс» проводится целый комплекс мероприятий. Основной фокус работы компании на 2022 год - это исключение смертельного травматизма и сокращение несчастных случаев с тяжелым исходом. Для достижения этой цели усилен контроль за соблюдением требований безопасности к сотрудникам и сделан больший упор на обучающие и разъяснительные мероприятия по недопущению травматизма на рабочих местах, реализуется комплекс мероприятий технического оснащения и повышения надежности рабочих мест сотрудников.

Так, в конце 2021 года в рамках прокурорской проверки Карагандинской области было выявлено 141 нарушение по отставанию торкрет бетонного крепления, из-них сегодня устранено 138 пунктов, 3 пункта устраняются согласно сроков мероприятий. По стали-полимерному креплению было выявлено 91 пункт нарушений, все нарушения устранены.

На сегодняшний день на предприятиях ТОО «Корпорация Казахмыс» имеются 25 единиц буровых установок для стале-полимерного крепления горных выработок. В конце 2021 года были приобретены 6 единиц машин для автономного торкрет бетонного крепления Sprymec на сумму 1 миллиард 311 миллионов тенге.

Компания «Казахмыс» развивает и стимулирует персональную и коллективную ответственность работников за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности, пропагандирует и проводит максимально широкое внедрение передового опыта, российского и зарубежного, по вопросу формирования у работников устойчивого мотивационного механизма безопасного поведения на производстве, ответственности как за свою жизнь и здоровье, так и за жизнь и здоровье работающего рядом с ним.

Безопасность и здоровье работников — стратегический приоритет «Казахмыс». Компания стремится к достижению нулевого количества несчастных случаев со смертельным исходом.

В первом квартале 2022 года не допущено несчастных случаев с тяжелой степенью тяжести. Такие результаты достигнуты благодаря нашей совместной работе и ответственности каждого работника предприятия.

Группа компаний «Казахмыс» – ведущая компания по добыче и переработке природных ресурсов, лидирующий производитель меди в Казахстане. В составе компании – геолого-разведывательный комплекс, тринадцать рудников, четыре обогатительных фабрики, два медеплавильных завода, два угольных разреза и ТЭК. Основные активы компании представлены в городах Балхаш, Жезказган, Сатпаев и Караганда. «Казахмыс» управляет производственными объектами, ведущими добычу руды и ее переработку в товарный металл. Корпорация добывает медную, медно-сульфидную и окисленную, а также полиметаллическую медно-цинковую руду. В 2021 году ТОО «Корпорация Казахмыс» было произведено 213 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте.

Общее количество сотрудников группы «Казахмыс» на сегодня составляет более 38 000 человек, где 80% коллектива это производственный персонал.