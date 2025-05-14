Фото: пресс-служба театра

24 и 25 мая на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой в рамках Международного фестиваля «Опералия» пройдет детская опера «Кот в сапогах» Цезаря Кюи по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро.

А 28 мая с традиционным концертом «В театр приглашают дети» в этом зале выступят талантливые артисты детской театральной студии «Астана Опера».

Героев оперы-сказки «Кот в сапогах», как и персонажей многих других спектаклей, вместе с хорошо известными казахстанской публике солистами оперной труппы, исполняют одаренные ребята из детского хора театра. Юные артисты дарят свое искусство зрителям в постановках и концертах, работают над подготовкой к выступлениям ничуть не меньше своих взрослых коллег.

«Что касается оперы «Кот в сапогах», здесь важно заметить, что в этом спектакле участвует только младшая группа детского хора, без старших товарищей и без взрослого хора. В постановках на большой сцене, в которых выступают дети, всегда есть также и взрослый хор. Хотя там у юных артистов тоже есть свои сольные фрагменты, в данном случае они в полной мере выполняют функцию хора в опере, целиком берут на себя эту ответственность. В оригинале партия хора в произведении Цезаря Кюи может исполняться как взрослыми, так и детскими голосами. У нас же получился такой интересный синтез, ведь героев спектакля воплощают их коллеги – солисты оперной труппы театра, а ребята в роскошных дворянских нарядах и пышных париках представляют свиту короля», – рассказывает хормейстер детской студии Алтынганым Ахметова.

Также она добавила, что когда юные артисты выходят на сцену исполнять оперный спектакль вместе со всем творческим коллективом под управлением симфонического дирижера, то их основная задача – выстроить звуковой баланс с оркестром.

«В отличие от концертных программ, здесь рядом с ними нет хормейстеров, поэтому мы должны еще в репетиционном зале научить их превосходно знать музыку, быть самостоятельными и самое главное – слышать оркестр. Не просто слушать, не просто смотреть на дирижера, а именно уметь его слышать и быть с ним единым целым. Разумеется, в Камерном зале выступает меньший состав оркестра и акустически здесь идет другая отдача, то, как правило, звук необходимо направлять немного иначе. Однако у детского голоса своя специфика, в отличие от больших оперных голосов, и поскольку здесь участвует только младшая группа детского хора, без старших товарищей, они подают голос точно также как на большой сцене, мы его не сжимаем для Камерного зала, он звучит свободно и естественно», – считает хормейстер.

Кроме того, живой и занимательный спектакль о том, как смелый и находчивый кот устроил светлое будущее своему хозяину, проявив недюжинную смекалку, полюбился столичным школьникам с момента премьеры в мае 2023 года. В постановочную группу вошли лучшие творческие силы театра.

Дирижером-постановщиком выступил Элмар Бурибаев, а режиссером-постановщиком – Еренбак Тойкенов, который стремился донести до юных зрителей посыл о том, насколько важно не унывать и не опускать руки, а всегда уверенно добиваться поставленных целей, ведь из любого положения можно найти выход.

Автором новой музыкальной редакции стал Алихан Идрисов, над красочным художественным оформлением трудилась команда талантливых дизайнеров: сценографию разработала Малика Тулегенова, костюмы – Дарига Тайшикова, видеопроекции – Азамат Куттыгужин, а световую партитуру – Сергей Кулак. Директор оперной труппы – заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев.

Солисты оперы, оркестр и воспитанники детской студии «Астана Опера» выступят в эти дни под управлением дирижера театра Заслуженного деятеля Казахстана Айдара Абжаханова. В образах героев спектакля ожидаются дебюты ярких вокалистов: Рамзат Балакишиев, Нурсултан Ануарбек (Кот), Ержан Саипов (Король), Султан Бакытжан (Старший сын).

А несколькими днями позднее в концерте «В театр приглашают дети» ребята из детской театральной студии «Астана Опера» представят разнообразную программу из вокальных и хореографических номеров мировой классики и национальных шедевров. Перед началом же вечера в фойе театра развернется выставка работ воспитанников детской студии театральных ремесел, где юные дизайнеры учатся создавать костюмы и реквизит, рисовать эскизы.

Подготовкой выступления 28 мая с яркими дарованиями занимаются мастера театрального искусства – руководитель балетной студии Заслуженный деятель Казахстана Галия Бурибаева, руководитель хоровой студии Алтынганым Ахметова, концертмейстер Ирина Кургузкина, режиссер концерта Николай Коршунов и руководитель детской студии Ширин Ахмеджанова.

«Программу ежегодного концерта «В театр приглашают дети» мы готовим совместно с детской балетной студией театра. В этот день мы исполним произведения из нашего репертуара, но также и новые для нас сочинения, которые были представлены нами в рамках различных выступлений в этом сезоне впервые. Кроме того, специально для этого вечера мы разучиваем и новые номера, ранее не звучавшие в нашем исполнении. В национальном блоке публика услышит казахскую народную песню «Қараторғай», «Шолпан» Евгения Брусиловского и «Заман-ай» Толегена Мухамеджанова. Изюминкой программы станет песня на китайском языке, с которой мы дебютировали на юбилейном концерте народной артистки Казахстана Майры Мухамедкызы. Эта композиция – символ детства знаменитой певицы, так как она выросла в этой стране. Для нас же это был первый опыт исполнения на китайском и при подготовке, чтобы поставить правильное произношение, мы обратились за помощью к студентке-хормейстеру из Китая Дине Ардак, которая является носителем языка», – сказала Ширин Ахмеджанова.

По ее словам, при исполнении сочинений на иностранных языках, если неправильно сделать ударение, то уже может получиться совсем другое слово, поэтому были использованы все имеющиеся способы работы, например, один из популярных методов – прослушивание и разбор записей.

«Для талантливых юных артистов из детских хоровой и балетной студий традиционный концерт ко Дню защиты детей стал долгожданным праздничным мероприятием. Ребята очень рады, потому что приближается конец учебного года, и они, как и все школьники, с нетерпением ждут каникулы. Мы, в свою очередь, также стараемся создать для них в этот день особенное настроение, вручаем благодарственные письма за проделанную ими на протяжении сезона работу и этим концертом подводим годовой итог творчества детской студии», – заключили Алтынганым Ахметова и Ширин Ахмеджанова.

В этот вечер публику своими звонкими голосами в театр действительно приглашают дети, которые уже успели стать юными звездами сцены, ведь на концерты и спектакли с их участием столичные слушатели с большим удовольствием покупают билеты в течение всего года.

Однако для одаренных вокалистов детского хора театральный сезон на этом не заканчивается: впереди их ожидают выступления в оперных спектаклях «Богема», «Турандот» Джакомо Пуччини и «Кармен» Жоржа Бизе, которые будут представлены вниманию зрительской аудитории в рамках Международного фестиваля «Опералия».

Начало спектаклей 24 и 25 мая в 15:00, концерта 28 мая – в 19:00.