Международный фестиваль «Опералия»: юных зрителей приглашают в театр

Культура,Театр
107
Дана Аменова
корреспондент

В преддверии Дня защиты детей вниманию юных театралов в «Астана Опера» будет предложена увлекательная программа, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

24 и 25 мая на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой в рамках Международного фестиваля «Опералия» пройдет детская опера «Кот в сапогах» Цезаря Кюи по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро.

А 28 мая с традиционным концертом «В театр приглашают дети» в этом зале выступят талантливые артисты детской театральной студии «Астана Опера».

Героев оперы-сказки «Кот в сапогах», как и персонажей многих других спектаклей, вместе с хорошо известными казахстанской публике солистами оперной труппы, исполняют одаренные ребята из детского хора театра. Юные артисты дарят свое искусство зрителям в постановках и концертах, работают над подготовкой к выступлениям ничуть не меньше своих взрослых коллег.

«Что касается оперы «Кот в сапогах», здесь важно заметить, что в этом спектакле участвует только младшая группа детского хора, без старших товарищей и без взрослого хора. В постановках на большой сцене, в которых выступают дети, всегда есть также и взрослый хор. Хотя там у юных артистов тоже есть свои сольные фрагменты, в данном случае они в полной мере выполняют функцию хора в опере, целиком берут на себя эту ответственность. В оригинале партия хора в произведении Цезаря Кюи может исполняться как взрослыми, так и детскими голосами. У нас же получился такой интересный синтез, ведь героев спектакля воплощают их коллеги – солисты оперной труппы театра, а ребята в роскошных дворянских нарядах и пышных париках представляют свиту короля», – рассказывает хормейстер детской студии Алтынганым Ахметова. 

Также она добавила, что когда юные артисты выходят на сцену исполнять оперный спектакль вместе со всем творческим коллективом под управлением симфонического дирижера, то их основная задача – выстроить звуковой баланс с оркестром.

«В отличие от концертных программ, здесь рядом с ними нет хормейстеров, поэтому мы должны еще в репетиционном зале научить их превосходно знать музыку, быть самостоятельными и самое главное – слышать оркестр. Не просто слушать, не просто смотреть на дирижера, а именно уметь его слышать и быть с ним единым целым. Разумеется, в Камерном зале выступает меньший состав оркестра и акустически здесь идет другая отдача, то, как правило, звук необходимо направлять немного иначе. Однако у детского голоса своя специфика, в отличие от больших оперных голосов, и поскольку здесь участвует только младшая группа детского хора, без старших товарищей, они подают голос точно также как на большой сцене, мы его не сжимаем для Камерного зала, он звучит свободно и естественно», – считает хормейстер.

Кроме того, живой и занимательный спектакль о том, как смелый и находчивый кот устроил светлое будущее своему хозяину, проявив недюжинную смекалку, полюбился столичным школьникам с момента премьеры в мае 2023 года. В постановочную группу вошли лучшие творческие силы театра.

Дирижером-постановщиком выступил Элмар Бурибаев, а режиссером-постановщиком – Еренбак Тойкенов, который стремился донести до юных зрителей посыл о том, насколько важно не унывать и не опускать руки, а всегда уверенно добиваться поставленных целей, ведь из любого положения можно найти выход.

Автором новой музыкальной редакции стал Алихан Идрисов, над красочным художественным оформлением трудилась команда талантливых дизайнеров: сценографию разработала Малика Тулегенова, костюмы – Дарига Тайшикова, видеопроекции – Азамат Куттыгужин, а световую партитуру – Сергей Кулак. Директор оперной труппы – заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев.

Солисты оперы, оркестр и воспитанники детской студии «Астана Опера» выступят в эти дни под управлением дирижера театра Заслуженного деятеля Казахстана Айдара Абжаханова. В образах героев спектакля ожидаются дебюты ярких вокалистов: Рамзат Балакишиев, Нурсултан Ануарбек (Кот), Ержан Саипов (Король), Султан Бакытжан (Старший сын).

А несколькими днями позднее в концерте «В театр приглашают дети» ребята из детской театральной студии «Астана Опера» представят разнообразную программу из вокальных и хореографических номеров мировой классики и национальных шедевров. Перед началом же вечера в фойе театра развернется выставка работ воспитанников детской студии театральных ремесел, где юные дизайнеры учатся создавать костюмы и реквизит, рисовать эскизы.

Подготовкой выступления 28 мая с яркими дарованиями занимаются мастера театрального искусства – руководитель балетной студии Заслуженный деятель Казахстана Галия Бурибаева, руководитель хоровой студии Алтынганым Ахметова, концертмейстер Ирина Кургузкина, режиссер концерта Николай Коршунов и руководитель детской студии Ширин Ахмеджанова.

«Программу ежегодного концерта «В театр приглашают дети» мы готовим совместно с детской балетной студией театра. В этот день мы исполним произведения из нашего репертуара, но также и новые для нас сочинения, которые были представлены нами в рамках различных выступлений в этом сезоне впервые. Кроме того, специально для этого вечера мы разучиваем и новые номера, ранее не звучавшие в нашем исполнении. В национальном блоке публика услышит казахскую народную песню «Қараторғай», «Шолпан» Евгения Брусиловского и «Заман-ай» Толегена Мухамеджанова.

Изюминкой программы станет песня на китайском языке, с которой мы дебютировали на юбилейном концерте народной артистки Казахстана Майры Мухамедкызы. Эта композиция – символ детства знаменитой певицы, так как она выросла в этой стране. Для нас же это был первый опыт исполнения на китайском и при подготовке, чтобы поставить правильное произношение, мы обратились за помощью к студентке-хормейстеру из Китая Дине Ардак, которая является носителем языка», – сказала Ширин Ахмеджанова. 

По ее словам, при исполнении сочинений на иностранных языках, если неправильно сделать ударение, то уже может получиться совсем другое слово, поэтому были использованы все имеющиеся способы работы, например, один из популярных методов – прослушивание и разбор записей. 

«Для талантливых юных артистов из детских хоровой и балетной студий традиционный концерт ко Дню защиты детей стал долгожданным праздничным мероприятием. Ребята очень рады, потому что приближается конец учебного года, и они, как и все школьники, с нетерпением ждут каникулы. Мы, в свою очередь, также стараемся создать для них в этот день особенное настроение, вручаем благодарственные письма за проделанную ими на протяжении сезона работу и этим концертом подводим годовой итог творчества детской студии», – заключили Алтынганым Ахметова и Ширин Ахмеджанова.

В этот вечер публику своими звонкими голосами в театр действительно приглашают дети, которые уже успели стать юными звездами сцены, ведь на концерты и спектакли с их участием столичные слушатели с большим удовольствием покупают билеты в течение всего года.

Однако для одаренных вокалистов детского хора театральный сезон на этом не заканчивается: впереди их ожидают выступления в оперных спектаклях «Богема», «Турандот» Джакомо Пуччини и «Кармен» Жоржа Бизе, которые будут представлены вниманию зрительской аудитории в рамках Международного фестиваля «Опералия».

Начало спектаклей 24 и 25 мая в 15:00, концерта 28 мая – в 19:00.

#дети #праздник #театр #фестиваль #Опералия

Популярное

Все
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Укротительницы ветров и повелительницы времени
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
Призвание – помогать животным
По субсидиям тоже бывают долги
Историю подвига в сердце храним
Подведены итоги I Международного театрального фестиваля «Сырдың Сәбирасы»
Готовы сделать «лецитиновый рывок»
Химия угля: новое дыхание индустрии
Отремонтировать, продлить и сэкономить
Покорили сердца самаркандцев
Построят две крупные ветряные электростанции
«Люблю разговаривать со своей многотонной машиной»
«Кайрат» упрочил свое лидерство
Больше нет понятия «трехсменка»
В Таразе открыли музей Бауыржана Момышулы
Должники за рубежом не отдохнут
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
Всегда на страже закона и порядка
Зеленый свет на пути «зеленой» генерации
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Опубликован полный текст выступления Главы государства на военном параде в Астане
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Будущее – за цифровыми активами
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
В Алматы торжественно открыли музей военной техники
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
В Минобороны обратились к казахстанцам
В Байсеите родились герои Бреста
Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Великой Победы
От брони до боеприпасов
Подвиг на все времена
Премьер Индии отменил визиты в Европу
Вася-казах
Книгу фронтовых писем представили в Астане
Размер соцвыплат ветеранам ВОВ и труженикам тыла увеличился в Казахстане
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Незнание законов не освобождает от... профессии
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Как убивали Шерзата Болата
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации

Читайте также

Подведены итоги I Международного театрального фестиваля «Сы…
Творческий вечер примы-балерины Мадины Унербаевой пройдет в…
Выставка в честь 80-летия Победы открылась в Алматы
Казахстан завоевал Гран-при на международном певческом фест…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]