Международный год мира и доверия

Соответствующую резолюцию, принятую по инициативе Туркменистана, поддержали 86 государств – членов Организации Объединенных Наций.

Церемония открытия Международного года мира и доверия состоялась в середине января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Как отмечается в резолюции, провозглашение такого тематического года – способ мобилизовать жителей планеты на деятельность по укреплению мира и доверия в отношениях между государствами на основе политического диалога, взаимопонимания и сотрудничества.

Туркменистан со своей стороны рассматривает инициативу в контексте практической имплементации «Пакта во имя будущего», принятого в сентяб­ре 2024 года на созванном по инициативе Генерального секретаря ООН «Саммите будущего».

Казахстан был в числе стран, поддержавших упомянутую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Президент

Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с национальным лидером турк­менского народа Гурбангулы Бердымухамедовым поздравил его с началом Международного года мира и доверия.

Глава нашего государства отметил исключительное значение миротворческих инициатив Ашхабада в условиях глобальных вызовов и выразил готовность Казахстана оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.

В 2025 году также исполняется 30 лет с момента провозглашения Туркменистаном постоянного нейтралитета, что закреплено резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН в 1995 и 2015 годах.

Нейтралитет в международном праве означает неучастие в войне, а в мирное время – отказ от участия в военных блоках. Как отмечается в документах ООН, политика нейтралитета, провозглашаемая и проводимая государствами – членами Организации Объединенных Наций, содействует укреплению международного мира и безопасности в соответствующих регионах и на глобальном уровне, играет важную роль в развитии мирных, дружест­венных и взаимовыгодных отношений между странами.

В рамках Международного года мира и доверия планируется провести ряд мероприятий, в том числе это тематичес­кие конференции и диалоги; Форум межпарламентского диалога; региональные совещания по укреплению мира, доверия и безопасности; меж­дународные мероприятия о роли женщин и молодежи в продвижении повестки во имя мира и безо­пасности; Конференция о нейтралитете в штаб-квартире ООН и другие.

Как сообщил на церемонии открытия года заместитель постоянного представителя Туркменистана при ООН Ата Эебердыев, в декабре 2025 года в Ашхабаде пройдет Международный форум мира и доверия, который соберет участников со всей планеты для разработки дальнейших шагов по укреп­лению глобальной культуры мира.

Отметим, что Организация Объединенных Наций на пос­тоянной основе учреждает специальные дни, недели, годы и десятилетия, посвященные определенной теме или проблематике, с тем чтобы прив­лечь внимание международного сообщества к данным вопросам, активизировать дея­тельность в соответствую­щих направлениях.