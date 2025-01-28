Международный год мира и доверия Политика 28 января 2025 г. 3:00 2 Лилия Сыздыкова Под таким девизом, согласно принятой в ходе 78-й сессии ГА ООН резолюции, пройдет 2025 год фото из архива «КП» Соответствующую резолюцию, принятую по инициативе Туркменистана, поддержали 86 государств – членов Организации Объединенных Наций. Церемония открытия Международного года мира и доверия состоялась в середине января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Как отмечается в резолюции, провозглашение такого тематического года – способ мобилизовать жителей планеты на деятельность по укреплению мира и доверия в отношениях между государствами на основе политического диалога, взаимопонимания и сотрудничества. Туркменистан со своей стороны рассматривает инициативу в контексте практической имплементации «Пакта во имя будущего», принятого в сентябре 2024 года на созванном по инициативе Генерального секретаря ООН «Саммите будущего». Казахстан был в числе стран, поддержавших упомянутую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым поздравил его с началом Международного года мира и доверия. Глава нашего государства отметил исключительное значение миротворческих инициатив Ашхабада в условиях глобальных вызовов и выразил готовность Казахстана оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации. В 2025 году также исполняется 30 лет с момента провозглашения Туркменистаном постоянного нейтралитета, что закреплено резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН в 1995 и 2015 годах. Нейтралитет в международном праве означает неучастие в войне, а в мирное время – отказ от участия в военных блоках. Как отмечается в документах ООН, политика нейтралитета, провозглашаемая и проводимая государствами – членами Организации Объединенных Наций, содействует укреплению международного мира и безопасности в соответствующих регионах и на глобальном уровне, играет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами. В рамках Международного года мира и доверия планируется провести ряд мероприятий, в том числе это тематические конференции и диалоги; Форум межпарламентского диалога; региональные совещания по укреплению мира, доверия и безопасности; международные мероприятия о роли женщин и молодежи в продвижении повестки во имя мира и безопасности; Конференция о нейтралитете в штаб-квартире ООН и другие. Как сообщил на церемонии открытия года заместитель постоянного представителя Туркменистана при ООН Ата Эебердыев, в декабре 2025 года в Ашхабаде пройдет Международный форум мира и доверия, который соберет участников со всей планеты для разработки дальнейших шагов по укреплению глобальной культуры мира. Отметим, что Организация Объединенных Наций на постоянной основе учреждает специальные дни, недели, годы и десятилетия, посвященные определенной теме или проблематике, с тем чтобы привлечь внимание международного сообщества к данным вопросам, активизировать деятельность в соответствующих направлениях. #ООН #78-й сессия #2025