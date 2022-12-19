Международный кинофестиваль "Евразия" объявил победителей

Фото: пресс-служба МКФ "Евразия"

За прошедшую фестивальную неделю зрители и участники «Евразии» посмотрели кинокартины из 25 стран. Все показы прошли при полном аншлаге. 50 фильмов участвовали в различных программах фестиваля, показы трех из них – картин «Прекрасная Елена», «Боран» и «Ауыл» – стали мировыми премьерами. Состоялись также международная премьера фильма «Не хороните меня без Ивана» и 2 азиатские премьеры: киноленты «Холодный как мрамор» и «Призыв Божий». Кроме того, зрители увидели 4 картины, выдвинутые от своих стран на премию «Оскар», а также фильм «Эсимде», удостоенный «Азиатского Оскара» – кинопремии Asia Pacific Screen Awards.

В рамках работы фестиваля были проведены мастер-классы, обширные программы Work-In-Progress с презентацией новых фильмов казахстанских режиссеров. Прошло 14 пресс-конференций и круглый стол «Векторы развития казахского кино». Гости фестиваля участвовали в тематических вечеринках, а телевизионные дневники «Евразии» впервые в истории фестиваля транслировались сразу на двух телеканалах страны.

В свою очередь авторитетное жюри фестиваля подвело итоги киносмотра и определило победителей в конкурсных программах по нескольким номинациям.

Международная конкурсная программа:

Лучший фильм – «Эсимде» (режиссер Актан Арым Кубат, Кыргызстан).

Лучшая режиссерская работа – Леван Когуашвили (Brighton 4th/«Брайтон 4-й», Грузия).

Лучшая режиссерская работа – Асиф Рустамов («Холодный как мрамор», Азербайджан).

Специальный приз жюри – Камара Камалова («Дорога в никуда», Узбекистан).

Лучшее исполнение мужской роли – Навид Мохаммадзаде (Beyond the Wall/«За стеной», Иран)

Лучшее исполнение женской роли – Шен Ши Ю (A Woman/«Женщина», Китай).

Диплом жюри – Катай Даули за роль в фильме «Боран» (Казахстан).

Диплом жюри – фильм «Не хороните меня без Ивана» (режиссер Любовь Борисова, Республика Саха).

Диплом жюри – фильм Il Boemo/«Иль Боемо» (режиссер Петр Вацлав, Чехия).

Национальная конкурсная программа:

Лучший фильм – «Красный гранат» (режиссер Шарипа Оразбаева).

Лучшая режиссерская работа – Серик Апрымов («Ауыл»).

Специальный приз жюри – фильм «Отау» (режиссер Алишер Жадигеров).

Лучшее исполнение мужской роли – Алихан Абильдин («Скоро кончится лето»).

Лучшее исполнение женской роли – Ольга Ландина («Зере»).

На фестивале также работало жюри НЕТПАК (Международной организации по продвижению азиатского кино), которое определило своего победителя. Им стала картина «Огонь» (режиссер Айжан Касымбек, Казахстан).

Напомним, что на открытии фестиваля специального приза «За вклад в развитие кинематографа Центральной Азии» удостоился знаменитый узбекский режиссер Али Хамраев, который на нынешнем фестивале возглавлял жюри международного конкурса. В свою очередь специальный приз «За вклад в казахский кинематограф» получил культуролог и общественный деятель Мурат Ауэзов.

Завершилась церемония демонстрацией фильма – победителя международной конкурсной программы.