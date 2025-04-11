Международный конкурс молодых хореографов прошел в Астане

Культура
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Венера Баталова
корреспондент

В ходе гала-концерта были оглашены призеры фестиваля

Фото: Минкультуры РК

С 7 по 10 апреля в Казахской национальной академии хореографии прошел Международный фестиваль-конкурс молодых хореографов, посвященный Дню Победы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

В мероприятии приняли участие коллективы из России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Казахстана.

Фестиваль организован Министерством культуры и информации РК при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств. Благодаря фонду рождаются такие уникальные международные проекты, объединяющие творческую молодежь стран Содружества.

Во время церемонии закрытия вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков зачитал поздравительную речь министра Аиды Балаевой.

«Сегодняшний конкурс — не просто творческое состязание, он стал важным событием, позволившим артистам через искусство танца выразить уважение и благодарность подвигу своих предков. Нынешний фестиваль стал площадкой для обмена опытом, взаимодействия и диалога между представителями хореографического искусства шести государств. Уверена, что каждый из вас увезёт домой не только яркие воспоминания, опыт, деловые и дружеские связи, но и новые творческие идеи. В этом и есть главная ценность таких встреч — наполнять нашу жизнь творческим поиском, эмоциями, страстью к новым свершениям», - говорится в поздравительном письме министра.

В ходе гала-концерта были оглашены призеры фестиваля:

Приз ректора Казахской национальной академии хореографии Бибигуль Нусипжановой получила Третьякова Анастасия (Казань, Россия);

Приз главного балетмейстера театра «Астана Балет» Мукарам Абубахриевой — Абай Юсупов (Астана, Казахстан);

Приз главного балетмейстера ансамбля «Гүлдер» Анвары Садыковой – Елизавета Трашкова (Ташкент, Узбекистан);

Приз Ассамблеи народа Казахстана — Давид Компанец (Астана, Казахстан);

Приз Центра развития туризма «Astana Tourism» — Ирина Капустина (Минск, Беларусь).

#концерт #ВОВ #фестиваль

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